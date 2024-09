Brezplačen test vida in sluha na enem mestu – za vaše zdravje!

V Sloveniji vsak osmi Slovenec trpi zaradi izgube sluha in več kot 800.000 ljudi potrebuje za dober vid optični pripomoček – očala, kontaktne leče. Naša zmožnost sluha se lahko tekom življenja zmanjša. To je naraven, pogosto postopen proces. Enako velja za naš vid. Ob rednih pregledih lahko preprečite morebitne bolezni, preventivne meritve pa so nujne in za vas tokrat brezplačne v Centru dobrega vida in sluha.

Optika Clarus in Audio Clarus sta namreč v namen ozaveščanja o zdravju vida in sluha združila moči v Center dobrega vida in sluha. Tako na enem mestu nudita brezplačen test vida in sluha. Združuje ga 30-letna tradicija, več kot 500.000 zadovoljnih strank, moderno opremljene ambulante z najsodobnejšo tehnologijo, visoko izobraženi optometristi, oftalmologi in slušni akustiki ter kakovostni produkti – optični pripomočki in slušni aparati. Vedno pa je v ospredju kakovostna individualna obravnava posameznika.