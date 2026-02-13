Posebni Valentinovi popusti in brezplačna čokolada!

Valentinovo razvajanje s popustom in darilom

V hitrem tempu vsakdana si vse več žensk želi preprostih ritualov, ki povrnejo občutek ravnovesja. Ne gre le za lepši videz, ampak za trenutke, ko si zavestno vzamemo čas zase. Lux-Factor to filozofijo prenaša v svojo posebno Valentinovo ponudbo : 15-odstotni POPUST na vse izdelke + BREZPLAČNA gourmet čokolada ob vsakem naročilu – s kodo LOVE15. Namen akcije je preprost: spodbuditi, da si brez slabe vesti privoščimo nekaj lepega.

Izkoristite Valentinovo razvajanje: 15 % popust + sladko darilo s kodo LOVE15 na www.luxfactor.com ali pokličite 01 777 41 07. Akcija velja le do konca tega tedna oziroma do razprodaje zalog – število sladkih darilc je omejeno!

Lepotni favoriti, ki delujejo hitro in učinkovito

Med najbolj iskanimi Lux-Factor izdelki izstopa 4D HYALURON krema proti gubicam , ki koži zagotavlja intenzivno vlaženje in pomaga ohranjati mladosten videz. Njena posebnost je večnivojska hialuronska formula, ki deluje v globljih plasteh kože, in zaradi katere že več kot 115.000 uporabnic po Evropi poroča o vidnih rezultatih že po približno 14 dneh redne uporabe: koža postane bolj gladka, napeta in sveža – ob redni uporabi pa se lahko videz gubic in drobnih linij zmanjša tudi do 80 %. Čist in svež začetek rutine zagotavlja popolnoma nov, 100 % naravni čistilni gel PURITY, ki kožo nežno očisti brez izsuševanja. Med čiščenjem pomaga krepiti zaščitno plast kože, jo pomirja in izboljša njen ten – koža postane bolj čista, mehka in gladka ter opazno bolj zdrava. Za poudarjen pogled je tu EYELASH serum za rast trepalnic, ki je postal pravi lepotni hit. Njegova nežna formula spodbuja naravno rast trepalnic, uporabnice pa opazijo spremembe že v treh tednih – trepalnice so vidno daljše, gostejše in močnejše. Serum je primeren tudi za občutljive oči ter slovi kot eden najbolj nežnih in učinkovitih izdelkov v svoji kategoriji .

Celostni pristop k lepoti dopolnjuje PROCOLLAGEN prehransko dopolnilo, ki z napredno NDF formulo podpira kožo, lase in nohte od znotraj ter pomaga telesu pri tvorbi lastnega kolagena, uravnavanju hormonov in ohranjanju dobrega počutja.

Za zaključek razvajanja pa številne ženske posežejo po novi Lux-Factor REVIVE maski za lase , razviti v sodelovanju s profesionalnimi frizerji. Aminokislinska formula obnovi mehkobo in sijaj las že po prvi uporabi – v samo treh minutah. Ob redni uporabi se lahko razcepljene konice zmanjšajo tudi do 90 %, lasje pa postanejo močnejši, gostejši in bolj negovanega videza.

Samo do konca tega tedna