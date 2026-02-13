Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Posebni Valentinovi popusti in brezplačna čokolada!

Ljubljana, 13. 02. 2026 00.23 pred dvema dnevoma 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
LF

Valentinovo ni več samo praznik romantičnih večerij in šopkov rož – vse bolj postaja opomnik, da se ljubezen začne pri nas samih. Prav na tej ideji temelji letošnje Valentinovo razvajanje priljubljene kozmetične znamke Lux-Factor, ki združuje lepoto, popuste in brezplačna darila v eni sladki akciji.

LF

Valentinovo razvajanje s popustom in darilom

V hitrem tempu vsakdana si vse več žensk želi preprostih ritualov, ki povrnejo občutek ravnovesja. Ne gre le za lepši videz, ampak za trenutke, ko si zavestno vzamemo čas zase.

Lux-Factor to filozofijo prenaša v svojo posebno Valentinovo ponudbo: 15-odstotni POPUST na vse izdelke + BREZPLAČNA gourmet čokolada ob vsakem naročilu – s kodo LOVE15.

Namen akcije je preprost: spodbuditi, da si brez slabe vesti privoščimo nekaj lepega.

Izkoristite Valentinovo razvajanje: 15 % popust + sladko darilo s kodo LOVE15 na www.luxfactor.com ali pokličite 01 777 41 07. Akcija velja le do konca tega tedna oziroma do razprodaje zalog – število sladkih darilc je omejeno!

LF

Lepotni favoriti, ki delujejo hitro in učinkovito

Med najbolj iskanimi Lux-Factor izdelki izstopa 4D HYALURON krema proti gubicam, ki koži zagotavlja intenzivno vlaženje in pomaga ohranjati mladosten videz.

Njena posebnost je večnivojska hialuronska formula, ki deluje v globljih plasteh kože, in zaradi katere že več kot 115.000 uporabnic po Evropi poroča o vidnih rezultatih že po približno 14 dneh redne uporabe: koža postane bolj gladka, napeta in sveža – ob redni uporabi pa se lahko videz gubic in drobnih linij zmanjša tudi do 80 %.

Čist in svež začetek rutine zagotavlja popolnoma nov, 100 % naravni čistilni gel PURITY, ki kožo nežno očisti brez izsuševanja. Med čiščenjem pomaga krepiti zaščitno plast kože, jo pomirja in izboljša njen ten – koža postane bolj čista, mehka in gladka ter opazno bolj zdrava.

Za poudarjen pogled je tu EYELASH serum za rast trepalnic, ki je postal pravi lepotni hit.

Njegova nežna formula spodbuja naravno rast trepalnic, uporabnice pa opazijo spremembe že v treh tednih – trepalnice so vidno daljše, gostejše in močnejše. Serum je primeren tudi za občutljive oči ter slovi kot eden najbolj nežnih in učinkovitih izdelkov v svoji kategoriji.

LF

Celostni pristop k lepoti dopolnjuje PROCOLLAGEN prehransko dopolnilo, ki z napredno NDF formulo podpira kožo, lase in nohte od znotraj ter pomaga telesu pri tvorbi lastnega kolagena, uravnavanju hormonov in ohranjanju dobrega počutja.

LF

Za zaključek razvajanja pa številne ženske posežejo po novi Lux-Factor REVIVE maski za lase, razviti v sodelovanju s profesionalnimi frizerji.

Aminokislinska formula obnovi mehkobo in sijaj las že po prvi uporabi – v samo treh minutah. Ob redni uporabi se lahko razcepljene konice zmanjšajo tudi do 90 %, lasje pa postanejo močnejši, gostejši in bolj negovanega videza.

Samo do konca tega tedna

Valentinovo Lux-Factor razvajanje traja samo do konca tega tedna oziroma do razprodaje zalog. Število sladkih darilc je omejeno – ko jih zmanjka, se akcija zaključi. Prav zato je zdaj idealen trenutek, da si podarite nekaj, kar bo trajalo dlje kot šopek rož.

Obiščite www.luxfactor.com ali pokličite 01 777 41 07, uporabite kodo LOVE15 in si zagotovite 15 % popust + darilo.


Naročnik oglasne vsebine je Combokin.

valentinovi popusti darilo lux-factor
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534