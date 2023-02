Brezplačna čokolada za vse!

Lux-Factor ima trenutno v ponudbi kar 7 različnih izdelkov za popolno razvajanje in ker smo ravno v mesecu ljubezni, bomo vsakemu paketu dodali še prav posebno valentinovo čokolado. Ker si zaslužite samo najboljše in ker vemo, da boste nad katerimkoli izdelkom blagovne znamke Lux-Factor preprosto navdušeni.

Ne samo 14. februarja – vsak dan rabimo pravo mero ljubezni in spoštovanja, da lahko maksimalno uživamo v svojem življenju. Je pa tudi prav, da imamo za ljubezen prav poseben praznik, saj na koncu vse izvira prav iz ljubezni. Pri tem pa je najpomembnejše, da najprej čutimo ljubezen in spoštovanje sami do sebe. Zato si večkrat privoščimo razvajanje, ki vključuje masažo, nego obraza in telesa.

7 IZDELKOV ZA RAZVAJANJE KOŽE IN TELESA

- Krema 4D Hyaluron bo poskrbela, da bo vaša koža vedno temeljito nahranjena in sijoča. Zaradi odlične hialuronske kisline bo z rednim nanosom preprečila vse gubice in starostne pege, ki so drugače zaradi procesa staranja skoraj neizogibne na vsakem obrazu.

- Serum za rast trepalnic Eyelash bo zagotovil bujne, močne in temnejše trepalnice. Že po 2-4 tednih redne uporabe, boste ugotovili, da sploh več ne potrebujete maskare, saj se boste vsako jutro zbujali s čudovitimi naravnimi trepalnicami. Dodatni plus? Serum lahko uporabljate tudi na svojih obrveh in si s tem zagotovite popoln videz brez dodatnega zapravljanja časa z urejanjem.

- Prehransko dopolnilo Procollagen vsebuje več kot 13 sestavin v eni kapsuli in ravno zaradi tega omogoča, da svojemu telesu privoščite vse, kar potrebuje za optimalni razvoj in izboljšan imunski sistem. Poleg tega pa bo klinično testiran kolagen v prehranskem dopolnilu poskrbel za sijočo kožo, gostejše lase in močnejše nohte.

- Luksuzna krema 4D Caviar – kaviar je eden izmed najdragocenejših sestavin in bo vašo kožo po redni uporabi dobesedno prenovil. Že sama struktura kreme je izjemno bogata in ustreza prav vsem tipom kože. 4D Caviar vsebuje skrbno izbran in dermatološko testiran izbor sestavin, ki dokazano odlično učinkujejo na vašo kožo in njen izgled.

- Kremi za roke Aqua in Royal – če še vedno iščete najboljšo kremo za roke, ki se bo hitro vpila in bo vašim rokam v trenutku omogočila mehkobo in preprečila srbenje, morate preizkusiti vlažilno kremo Aqua ali anti-age hranilno kremo Royal. Že po nekaj dneh boste očarani nad mehkobo in nežnostjo svojih rok.

- Mazilo za tetovažo – za vse lastnike tatujev imamo profesionalno mazilo za tetovaže, ki bo preprečilo neizbežno bledenje vašega tatuja, saj vsebuje izvrsten miks sestavin, ki ohranja čiste linije, žive barve in enakomernost tetovaže.