Izognite se 5 ključnim napakam pri uporabi zakona privlačnosti

Se kdaj vprašate, zakaj nekaterim ljudem uspeva in imajo (skoraj) vse, kar si želijo, medtem ko drugi ostajajo ujeti v spirali neizpolnjenih želja?

Vas pogosto spremljajo občutki pomanjkanja in neuspeha? To je lahko posledica napačne uporabe zakona privlačnosti. Da bi prekinili ta začarani krog, je ključno, da razumete, kako ta zakon deluje in kako ga lahko uspešno uporabite v svojo korist. Sara - mati samohranilka, ki je popolnoma spremenila svoje življenje Saro so dolgo pestile finančne težave. Ko je spoznala in pravilno uporabila zakon privlačnosti, se je njeno življenje v pičlih šestih mesecih popolnoma spremenilo. Kako ji je to uspelo in kaj je bil prej vzrok njenih finančnih težav? Helen Hadsell - ženska, ki je osvojila 5000 nagrad Si predstavljate, da vam uspe manifestirati potovanja, avtomobil, sanjsko hišo ... Helen Hadsell je vse to dosegla z uporabo zakona privlačnosti. Ampak kako?!

Ključna napaka št. 1: Nepotrpežljivost Obilje se ne zgodi čez noč. Če postanete nestrpni in to negativno vpliva na vaše čustveno stanje, ustvarjate negativno vibracijo, s katero vesolju pošiljate sporočilo, da ne verjamete v proces. Zaupajte, bodite potrpežljivi in vztrajajte! Ključna napaka št. 2: Osredotočenost na pomanjkanje Pomembno je, da razumete, da z osredotočanjem na pomanjkanje, na to, česar nočete, pritegnete še več pomanjkanja. Namesto da se obremenjujete z mislijo "nimam dovolj", se osredotočite na obilje, ki ga želite. Največja ovira pri manifestaciji je negativno razmišljanje. Spremenite svoj fokus v nasprotno, pozitivno smer, in rezultati bodo zagotovo povsem drugačni. Ključna napaka št. 3: Nejasni cilji Prvi korak k uresničitvi želja je jasnost. "Želim si več denarja" še ni jasno določen cilj. Zakon privlačnosti zahteva natančne, konkretne informacije o tem, kaj želite. Če želite voziti Ferrarija, ni dovolj, da rečete: "Želim avto." Bodite natančni! Ključna napaka št. 4: Komunikacija z nezavednim umom Vaš nezavedni um sprejema ali zavrača informacije, ki jih pošiljate. Če ne znate pravilno komunicirati z njim, je podobno, kot če ne nastavite cilja v navigaciji svojega avtomobila – velika verjetnost je, da ne boste prišli tja, kamor ste želeli. Naučite se pravilno komunicirati s svojim notranjim "navigacijskim sistemom". Ključna napaka št. 5: Pomanjkanje akcije Pozitivno razmišljanje ni dovolj; zakon privlačnosti zahteva tudi proaktivnost. Če ne naredite nekaj konkretnih korakov proti svojim ciljem, boste obtičali na mestu. Prevzemite odgovornost in ukrepajte!

7-dnevni brezplačni spletni izziv: Zakon privlačnosti v akciji Pridružite se izzivu, na katerem bo dr. Aleksander Šinigoj, mednarodni strokovnjak za NLP (nevrolingvistično programiranje), ki že vrsto let izvaja delavnice uporabe zakona privlačnosti, jasno in strukturirano razložil, kako uporabiti zakon privlačnosti in se izogniti ključnim napakam, da končno prekinete cikel pomanjkanja v svojem življenju. Ne zamudite edine priložnosti v letošnjem letu!

