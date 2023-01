Brezplačna enoletna zaloga vitamina D?

Naše telo dopolnjuje raven vitamina D na dva načina: proizvaja ga v koži ob stiku s sončnimi žarki ali ga absorbira s hrano. To za Slovence ni optimalna situacija. V jesensko-zimski sezon ni optimalnega števila sončnih dni, temperature pa so po navadi nizke. Obenem je tudi ponudba mastnih rib, ki so najboljši vir vitamina D, veliko premajhna.

To je snov, ki podpira ključne vidike našega zdravja, spodbuja imunski sistem ter krepi kosti, zobe in druge dele telesa. To je razlog, zakaj skupina Natural zopet obuja svojo kampanjo, v kateri je podjetje do zdaj v Srednji in Vzhodni Evropi popolnoma brezplačno razdelilo več kot 700 tisoč kompletov 12-mesečne zaloge VitaSolaris D3, norveškega prehranskega dopolnila z vitaminom D . Preverite, kako lahko tudi vi prejmete svojo zalogo.

Kateri so viri vitamina D in koliko ga moramo zaužiti?

Da bi svoje telo oskrbeli z zadostno količino vitamina D, bi morali vsak dan pojesti približno 100 g jegulje, 200 g lososa ali 20 jajčnih rumenjakov. Uživanje zadostne količine vitamina D v hrani torej ni nemogoče, toda cene rib tega ne olajšajo. Po drugi strani pa je 20 jajc nekaj, česar ne prenese noben želodec.

Zakaj kar 20? Odgovor je preprost: eno samo jajce vsebuje približno 37 ME (mednarodnih enot) vitamina D, medtem ko je priporočeni dnevni vnos za večino ljudi od 800 do 2000 ME. Starejši in ljudje s čezmerno telesno težo morda potrebujejo še več.

VitaSolaris D3 v primerjavi z drugimi izdelki z vitaminom D

Prodajne police so polne prehranskih dopolnil z vitaminom D. Po čem torej VitaSolaris D3 izstopa iz množice drugih podobnih izdelkov? Predvsem vsebuje veliko vitamina D, katerega proizvodnja je veliko dražja od proizvodnje vitamina D, zaradi česar so prehranska dopolnila navadno precej dražja – VitaSolaris je na voljo brezplačno.

Zelo pomembno je tudi, od kod izdelek prihaja. Prehransko dopolnilo VitaSolaris D3 je izdelano na Norveškem, kar je po mnenju podjetja Natural Pharmaceuticals jamstvo za kakovost izdelka. Ena kapsula vsebuje 2000 ME vitamina D, kar zlahka pokrije priporočeni dnevni vnos.

Za brezplačno enoletno zalogo vitamina D morate obiskati spletno stran www.vitaminbrezplacno.si in izpolniti kratek vprašalnik. Prehransko dopolnilo VitaSolaris D3 bo na vaš dom dostavljeno v nekaj dneh.

Kako prevzeti 12-mesečno zalogo prehranskega dopolnila VitaSolaris D3?

Za brezplačno enoletno zalogo vitamina D morate obiskati spletno stran www.vitaminbrezplacno.si in izpolniti kratek vprašalnik. VitaSolaris D3 vam bomo poslali v nekaj dneh, zaračunali pa vam bomo le poštnino – 2,49 EUR.

V podjetju Natural Pharmaceuticals vztrajajo pri tem, da je izdelek na voljo brezplačno in da v tej ponudbi ni drobnega tiska. To je enkratna dostava in ni naročnina. Ponudba je omejena na eno 12-mesečno zalogo prehranskega dopolnila VitaSolaris na gospodinjstvo.

Natural Pharmaceuticals: skoraj tri milijone strank in več kot deset let izkušenj v Srednji in Vzhodni Evropi.

Podjetje Natural Pharmaceuticals, proizvajalec prehranskega dopolnila VitaSolaris in nosilec te kampanje, deluje na Poljskem že več kot deset let. V tem času je Natural Pharmaceuticals pridobil zaupanje svojih strank po vsej regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Nagrajen je bil celo s certifikatom Strankam prijazno podjetje na Poljskem (že osem let zapored). Prav na Poljskem so prehranska dopolnila Natural Pharmaceuticals prejela priznanje za zdravo blagovno znamko leta (2020 za OmegaMarine, 2021 za MemoreX – poljska blagovna znamka MemoComplex).





Naročnik oglasa je Natural Pharmaceuticals.