Parkiranje v MOL brezplačno, tudi druge mestne občine s podobno ureditvijo

Ob začasni zaustavitvi javnega potniškega prometa nekatere mestne občine na določenih občinskih parkiriščih že omogočajo brezplačno parkiranje oziroma ga še bodo. Ker so izkušnje iz prvega vala epidemije pokazale tudi nekatere neželene posledice, bodo zdaj občine ukrep brezplačnega parkiranja prilagodile. O tem so razpravljali tudi župani mestnih občin.

Župani mestnih občin so na današnji videokonferenčni seji skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) odločili, da bodo mestne občine glede na prekinitev izvajanja javnega prometa in upoštevajoč lokalne posebnosti določile parkirišča, kjer bo omogočeno brezplačno parkiranje. Izkušnje iz prvega vala so pokazale, da je ponekod ta ukrep povzročil tudi neželene posledice, predvsem veliko zasedenost parkirišč v mestnih središčih zaradi dolgotrajno parkiranih vozil. To je oteževalo parkiranje stanovalcev z dovolilnicami in dostop do nekaterih storitev, so opozorili v združenju.

V času, ko javni potniški promet ne bo obratoval, bodo zato mestne občine ukrep brezplačnega parkiranja tokrat prilagodile. Določena bodo lahko posamezna parkirišča, kjer bo parkiranje še naprej plačljivo, brezplačno parkiranje pa bo lahko časovno omejeno ali vezano na terminsko vozovnico za javni potniški promet. Osnovni namen ukrepa je namreč omiliti posledice neizvajanja javnega potniškega prometa za njegove uporabnike, so zapisali pri ZMOS. Poudarili so, da je prekinitev izvajanja javnega potniškega prometa najbolj prizadela največji središči, Ljubljano in Maribor. Že v petek so iz Mestne občine Ljubljana sporočili, da bodo od danes do 30. novembra omogočili brezplačno parkiranje na vseh zunanjih javnih parkiriščih in parkirnih mestih v Ljubljani. Kako bodo to uredili v Mariboru, še ni dokončno znano. Odločitev bo po zadnjih informacijah predvidoma znana v torek, so pojasnili na mariborski občini.

Fotografija je simbolična.

Iz Mestne občine Velenje so sporočili, da je Komunalno podjetje Velenje kot upravljavec modrih con na območju občine od danes do preklica omogočilo brezplačno parkiranje v modrih conah na zunanjih parkiriščih, medtem ko ostaja režim parkiranja v modrih conah v garažnih hišah nespremenjen. Enako kot v prvem valu bodo tudi v drugem valu do preklica vladnega odloka brezplačna parkirišča, ki so v lasti Mestne občine Kranj in v upravljanju Komunale Kranj, razen za abonente in najemnike parkirnih prostorov. Na območju kranjske občine tako plačilo parkirnine ni več potrebno na zaprtih parkiriščih Stara Sava, Huje, Čebelica in Zdravstveni dom. Brezplačno parkiranje je na voljo tudi na odprtih parkiriščih Brioni, Slovenski trg, Gregorčičeva ulica, Stritarjeva ulica, Mladinska ulica, Jelenov klanec, Bleiweisova cesta in Sejmišče, so sporočili z občine. V Mestni občini Murska Sobota oprostitev plačila parkirnine na občinskih parkiriščih velja že od sobote, 14. novembra, je razvidno s spletne strani občine. Z Mestne občine Nova Gorica pa so glede na današnjo odločitev na seji skupščine ZMOS sporočili, da bodo tudi v tej občini določili parkirišča, kjer bo omogočeno brezplačno parkiranje.

Središče Slovenj Gradca.

Nekoliko spremenjen je od danes tudi parkirni režim v središču Slovenj Gradca. Do konca razglašene epidemije covida-19 bodo parkiranje na Glavnem trgu zaračunavali krajši čas, kot so doslej. Ob delovnih dneh bodo parkiranje zaračunavali od 6.30 do 16. ure, ob sobotah in nedeljah pa bo parkiranje brezplačno. Novost je tudi ta, da je od danes do konca decembra s predložitvijo potrdila o kakršnem koli nakupu v slovenjgraškem mestnem jedru omogočeno polurno brezplačno parkiranje na Glavnem trgu, je zapisano na spletni strani občine.