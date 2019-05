Podjetje Coca-Cola HBC Slovenija je v sodelovanju s podjetjem Adecco Slovenija zasnovalo projekt »Coca-Colina priložnost za mlade«. V okviru projekta potekajo dvodnevne brezplačne delavnice mehkih veščin in poslovnih znanj, na katere se lahko prijavijo mladi od 18. do 35. leta starosti. Na delavnicah se mladi učijo prepoznavanja osebnih kompetenc in talentov, priprave življenjepisa, osebne predstavitve in javnega nastopa, osnov marketinga in prodaje, vodenja projektov ter podjetništva. Poudarek programa pa je na učenju vseh tistih veščin, ki bodo mladim v pomoč pri večji konkurenčnosti na trgu dela in so med zaposlovalci danes še posebej zaželene.

Do osebne podjetniške zgodbe z Matijo Goljarjem Eden izmed izobraževalnih modulov Coca-Coline priložnosti za mlade poteka po vodstvom Matije Goljarja, ki je svoje prvo podjetje ustanovil pri devetnajstih letih, zdaj pa večino svojega časa namenja pedagoškemu delu in spodbujanju ustvarjalnosti mladih. Šolal se je na prestižni londonski univerzi Central Saint Martins in magistriral na programu Applied Imagination (aplikativna domišljija). Je vodja Ustvarjalnika, prvega pospeševalnika mladinskega podjetništva v Sloveniji. Vsako leto svoje znanje deli tudi na predavanjih na Univerzi Watson v Združenih državah Amerike, verjetno pa je najbolj prepoznaven po svoji vlogi podjetniškega mentorja v oddaji Štartaj Slovenija! Brezplačna podjetniška delavnica z Matijo Goljarjem Od hobija do produkta Udeleženci delavnice bodo pod njegovim mentorstvom odkrivali poslovne ideje, jih preoblikovati v svoj prvi produkt in uporabili za zagon lastnega posla. Naučili se bodo, kako lahko svoje hobije, znanja in veščine pretvorijo v poslovne ideje ter posel začnejo tudi brez zagonskega kapitala. Spoznali bodo, kako mojstrsko oblikovati prodajno strategijo, uspešno načrtovati finance in zakaj so za uspeh produkta na trgu bolj kot poznavanje marketinga potrebne »detektivske« spretnosti. Na delavnici pa se bodo naučili tudi, kako prepoznati ciljne skupine ter kam se obrniti po pomoč za izvedbo poslovnih zamisli. Brezplačna podjetniška delavnica z Matijo Goljarjem Praktična znanja za uspeh na trgu dela Poleg Matije Goljarja bodo delavnice letos potekale tudi pod vodstvommag. Aleša Vičiča, psihologa, ki je že dvajset let eden od vodilnih strokovnjakov za psihološko pripravo vrhunskih športnikov in vodi delavnice na temo izboljšanja učinkovitosti za ključne kadre v podjetjih, Nastasije Alt, kadrovske svetovalke v podjetju Adecco Slovenija, ter Boruta Rozmana, vodje razvoja prodajne ekipe v podjetju Coca-Cola HBC Slovenija. Na vsaki delavnici se bodo mladim pridružili tudi uspešni slovenski podjetniki, ki bodo predstavili svojo podjetniško zgodbo. Brezplačna podjetniška delavnica z Matijo Goljarjem Izkoristi priložnost in se prijavi! Na dvodnevne brezplačne delavnice se lahko prijavijo vsi, ki so stari od 18 do 35 let, ne glede na to, ali so zaposleni oziroma vključeni v katerikoli program izobraževanja. Delavnice bodo potekale v naslednjih mestih: - Novo mesto (Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15): 22. in 23. maj, - Murska Sobota (MIKK Murska Sobota, Trubarjev drevored 4): 29. in 30. maj, - Koper (Center mladih Koper, Gregorčičeva ulica 4): 5. in 6. junij. Do udeležbe na delavnici te loči le še izpolnjena prijava na spletni strani. Naročnik oglasa je Coca-Cola.