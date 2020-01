Šolar na smuči: več tisoč otrok brezplačno po belih strminah

Smučanje je pregovorno slovenski šport in zanimanje zanj se v zadnjih letih spet povečuje. A če je bilo smučanje še dve desetletji nazaj dosegljivo vsem, pa v zadnjem času opažamo, da smuča čedalje manj otrok. Prav zato bo na številnih slovenskih smučiščih že šesto leto zapored potekala akcija Šolar na smuči, na kateri bo otrokom omogočena enodnevna brezplačna smučarska izkušnja.

FOTO: Ministrstvo za notranje zadeve

Otroci bodo smučali na Krvavcu, Rogli, Mariborskem Pohorju, Cerknem in Gačah. Z akcijo, ki bo potekala med 20. in 24. januarjem, bo učencem 4. in 5. razredov osnovnih šol omogočena enodnevna brezplačna, zabavna in predvsem poučna smučarska izkušnja. Pet smučarskih središč bo tako v petih dneh gostilo približno 3000 učencev iz vse Slovenije. Letošnja akcija zajela največje število otrok do sedaj Akcija se je uradno začela že danes na smučišču Krvavec, ki je tudi njen glavni pobudnik. Vsem otrokom do 15. leta so tako že omogočili brezplačno smučanje: učili so se smučarskih zavojev v šoli smučanja, zanje pa so pripravili tudi animacijski program. Akciji so se tudi tokrat pridružili tudi policisti, ki bodo skrbeli za varnost mladih smučarjev in jim pomagali osvojiti osnovnih deset FIS pravil.

Policisti bodo skrbeli za varnost mladih smučarjev. FOTO: Ministrstvo za notranje zadeve

Pobudnik akcije Šolar na smuči Uroš Zupaniz Rekreacijsko-turističnega centra Krvavec je ob začetku akcije izrazil zadovoljstvo nad tem, da projekt pridobiva na veljavi in širini. Pomembnost projekta pa so prepoznale tudi šole, predvsem za tiste otroke, ki priložnosti spoznati ta šport, sicer nimajo. Tako so bile prijave zapolnjene že v enem tednu. Brezplačen smučarski dan so z akcijo letos lahko zagotovili za največje število otrok do sedaj. A izkazanega interesa je bilo še več, zato je želja organizatorjev, da bi v prihodnjih letih to številko le še povečali."Naša želja je, da bi lahko enkrat celotno generacijo 20.000 otrok spravili na sneg," je dejal Zupan. Dodal je, da je namen akcije, da se otrok nauči osnov spreminjanja smeri in varne zaustavitve ter s tem pridobi samostojnost na smučeh. "Izhodišče je, da otrok, v kolikor ta šport vzljubi in ima za to možnosti, smučanje goji naprej," je povedal.

Otroci se bodo učili spreminjanja smeri, varnega zaviranja in samostojnosti na smučeh. FOTO: Ministrstvo za notranje zadeve