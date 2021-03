Brezplačna uporaba aplikacije Kobi TO: učenje z njeno pomočjo je lažje

Šolanje na daljavo je, posebej pri najmlajših učencih, prineslo številne izzive, s katerimi so se srečevali tako učitelji kot starši. Učenje črk, glasov in branja je namreč ena od najpomebnejših osnov za poznejše pridobivanje znanja. Da zaradi pandemije najmlajši ne bi utrpeli škode pri opismenjevanju, so se v podjetju Hopalai odločili, da v brezplačno uporabo dajo svojo aplikacijo Kobi TO! Učenje izgovarjave, vezava dveh glasov in branja je z njeno pomočjo veliko lažje, ugotavljajo pedagogi in logopedi.

