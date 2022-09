BREZPLAČNE DELAVNICE ŠOLE PROGRAMIRANJA ZA OTROKE - IZVEDITE VEČ

Coding Giants je šola programiranja, kjer se lahko otroci od sedmega leta naprej učijo programirati skozi njim priljubljene igre kot so Minecraft, Scratch, Fortnite, AMONG US. Coding Giants je namreč inovativna izobraževalna ustanova, mednarodna šola programiranja, ki je nastala na Poljskem, s ciljem mlade navdušiti nad svetom programiranja. Danes so programi šole Coding Giants na voljo otrokom in mladim v številnih državah po svetu, tečajev in delavnic pa se je v preteklih letih udeležilo več kot 100.000 otrok in mladih različnih starostnih skupin (od 7 do 19 let). Ekipa Coding Giants verjame, da učenje programskih jezikov ne prinaša le digitalnih veščin, ampak pozitivno vpliva na razvoj logičnega in kreativnega mišljenja ter tako omogoča večjo uspešnost tudi na drugih področjih izobraževanja, učenja in dela.

Starši bi jih najraje prepovedali, otroci jih obožujejo. Računalniške igrice, seveda. Da bo volk sit in koza cela, lahko z udeležbo na delavnicah in tečajih programiranja, šole programiranja Coding Giants postane igranje računalniških igric prava prostočasna dejavnost za vašega otroka in pomembna naložba v njegovo prihodnost. Obiščite spletno stran Coding Giants Slovenija .

Mladim omogočamo konkurenčno prednost ob vstopu na trg dela prihodnosti

Tečaji in delavnice šole programiranja Coding Giants bodo s septembrom 2022 dostopni tudi v Sloveniji. Tečaji so namenjeni tako začetnikom brez znanja programiranja kot tudi tistim, ki že imajo nekaj izkušenj s programiranjem. Udeleženci Coding Giants tečajev in delavnic pridobijo znanje računalniškega programiranja, povečajo raven svoje digitalne pismenosti, okrepijo logično razmišljanje in ustvarjalnost, svoje ideje pa lahko s pomočjo mentorjev uresničijo tudi v praksi.

Udeleženci bodo razdeljeni v 4 skupine: od 7-9, od 10-12, od 13-15 in od 16-19 let.

Tečaji bodo potekali v malih skupinah enkrat tedensko in bodo trajali dve šolski uri. Na delavnicah se bodo učili programirati z orodji in v programskih jezikih, ki so primerni njihovi starostni skupini. V času trajanja delavnice bodo izdelali računalniško igro in pripravili ter testirali tudi druge programske rešitve.

S promocijsko kodo "EBCG10" lahko prihranite 10% na vpis v naslednje semestrske tečaje: Osnove razvoja iger (Scratch, Minecraft - od 7 do 9 let), Programi in računalniške igre (Scratch – od 10 do 12 let) in Uvod v programiranje s C# (od 13 do 15 let in 16 do 18 let). Promocijski popust lahko izkoristite v času do 11.09.2022.

Naročnik oglasa je For five.