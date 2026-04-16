Slovenija

Brezplačne zalivke, prenova programa Zora in manj plačevanja po realizaciji

Ljubljana, 16. 04. 2026 13.50 pred 38 minutami 3 min branja 7

STA D.L.
Zdravstvo

Vlada je sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in obsegu sredstev za letošnje leto. Uredba po eni strani uvaja več programov pri izvajalcih z novo opremo. Po drugi strani pa krčijo seznam programov, ki jih bodo plačevali po realizaciji, je povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Valentina Prevolnik Rupel na podpisu pogodbe z Leonardom o nabavi helikopterjev HNMP
Valentina Prevolnik Rupel na podpisu pogodbe z Leonardom o nabavi helikopterjev HNMP
FOTO: Luka Kotnik

Uredba nadomešča t. i. splošni dogovor v zdravstvu, ki med zdravstveno blagajno in izvajalci do konca novembra ni bil sklenjen.

Kot je dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki opravlja tekoče posle, letošnja uredba v osnovi temelji na lanski, uvajajo pa nekaj širitev programov. Med drugim so dodatne programe zagotovili vsem tistim izvajalcem, ki so lani dobili novo opremo, denimo za magnetno resonanco in računalniško tomografijo (CT). "Bolnišnica, ki je dobila to novo medicinsko opremo v letu 2025, je seveda sedaj s to uredbo dobila tudi program, da lahko to opremo začne uporabljati in storitve izvajati," je pojasnila ministrica.

Z uredbo uvajajo plačevanje nove specialistično bolnišnične dejavnosti klinična prehrana. Za izvajanje programa so predvideli deset timov v okviru javne zdravstvene mreže.

Na novo uvajajo tudi storitev nadzorovane zdravstvene obravnave v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. "Ta obravnava je namenjena zavarovanim osebam, ki zaradi duševnih motenj ali upada kognitivnih funkcij potrebujejo strokovni nadzor, njihovo stanje pa ne zahteva hospitalizacije," je povedala ministrica. Uredba uvaja tudi spremembe plačevanja mobilnih paliativnih timov za oskrbo odraslih in otrok.

Pregled zob
Pregled zob
FOTO: Shutterstock

Brezplačne bele zalivke tudi za starejše od 26 let

Dodatno uvajajo financiranje kompozitnih zalivk, torej belih plomb za zobe za starejše od 26 let, pri čemer bodo dodatne stroške priznali od julija.

Približno 1,2 milijona evrov bodo namenili za novo zdravljenje proti respiratornim sinicijskim virusom za dojenčke, prenovili pa so tudi presejalni program za raka materničnega vratu Zora, saj obstajajo novi testi za testiranje rakavih in predrakavih sprememb na materničnem vratu.

Spremembe bodo tudi pri plačevanju prvih pregledov v specialistični dejavnosti. "Posebne spodbude za izvajanje prvih pregledov, ki smo jih imeli v uredbi doslej, so delovale. Kljub temu da se je število pacientov v sistemu povečalo za 15 odstotkov, se je število nedopustno čakajočih na prve preglede zmanjšalo za 7,6 odstotka. Želimo pa ta model optimizirati," je dejala Prevolnik Ruplova. Tako bodo po novem sredstva od izvajalcev, ki ne bodo dosegli minimalnega števila prvih pregledov, preusmerili k izvajalcem, ki ta plan presegajo. Dodatek na ceno prvega pregleda pa ne more biti višji od 20 odstotkov osnovne cene pregleda izvajalca.

Manj plačevanja po realizaciji

Prav tako se precej programov leta 2026 ne bo več plačevalo po realizaciji. Po besedah ministrice namreč tak način plačevanja lahko na nek način zmanjšuje čakalne dobe, a obenem vodi tudi do večjega števila nepotrebnih pregledov. "Sedaj, ko že kar nekaj časa plačujemo po realizaciji, smo lahko ugotovili, kakšne so kapacitete našega zdravstvenega sistema in smo v letošnjem letu plan zamejili na raven lanskoletne realizacije. Glede na to, da se številke o prevalenci ne spreminjajo iz leta v leto, verjamemo, da je to popolnoma ustrezno," je ocenila ministrica.

Vrednost uredbe je 4,2 milijarde evrov. Z zamejitvami programov so zmanjšali vrednost storitev za 63 milijonov, še za 35,4 milijona evrov manj odhodkov bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije imel na račun enoodstotnega znižanja cen zdravstvenih storitev. Skupaj gre torej za 98,4 milijona evrov prihrankov, so pa na drugi strani vse širitve vredne dodatnih 20,4 milijona evrov.

GZS: Predlagani interventni zakon ni zakon za bogate

Bruselj prižgal zeleno luč za pomoč energetsko intenzivnim podjetjem

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PridiNaVIDMAX
16. 04. 2026 14.50
BRAVO JANŠA!
Odgovori
-2
1 3
Kameleon Kiddo
16. 04. 2026 14.54
Metle se drži raje.
Odgovori
-1
0 1
PridiNaVIDMAX
16. 04. 2026 14.59
Evo Janša že dela, pa ti spet ni všeč!
Odgovori
0 0
BBcc
16. 04. 2026 15.04
Trenutno še vlada enaka oblast. Janša nič ne dela. Tako kot ponavadi. Pa krasti še tudi ne more še ni pri koritu.
Odgovori
0 0
BBcc
16. 04. 2026 14.47
Kako dolgo so bile plačljive in kako dolgo so otroci z redko boleznijo zbirali denar. Ta vlada je to uredila financiranje. 👍👏
Odgovori
+3
5 2
realist9000
16. 04. 2026 14.40
Vlada dela dobro, vodi jo vrhunski menedžer
Odgovori
+0
2 2
sej_ni_važn
16. 04. 2026 14.59
vodijo jo strici iz ozadja, menedžer je samo lutka brez hrbtenice
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
zadovoljna
Portal
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
Zelena 'medicina': kako stik z naravo zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in preprečuje bolezni
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
To loči zdrave ljudi od nezdravih
To loči zdrave ljudi od nezdravih
cekin
Portal
Jeff Bezos in Lauren Sanchez brez opravičil uživata v bogastvu
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
S to napako lahko zmanjšate koristi vašega INR računa
S to napako lahko zmanjšate koristi vašega INR računa
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
moskisvet
Portal
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
dominvrt
Portal
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Napaka, ki vas lahko drago stane
Napaka, ki vas lahko drago stane
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
okusno
Portal
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
Love Island Adria
Love Island Adria
