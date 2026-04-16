Brezplačne zalivke, prenova programa Zora in manj plačevanja po realizaciji

Uredba nadomešča t. i. splošni dogovor v zdravstvu, ki med zdravstveno blagajno in izvajalci do konca novembra ni bil sklenjen.

Kot je dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki opravlja tekoče posle, letošnja uredba v osnovi temelji na lanski, uvajajo pa nekaj širitev programov. Med drugim so dodatne programe zagotovili vsem tistim izvajalcem, ki so lani dobili novo opremo, denimo za magnetno resonanco in računalniško tomografijo (CT). "Bolnišnica, ki je dobila to novo medicinsko opremo v letu 2025, je seveda sedaj s to uredbo dobila tudi program, da lahko to opremo začne uporabljati in storitve izvajati," je pojasnila ministrica.

Z uredbo uvajajo plačevanje nove specialistično bolnišnične dejavnosti klinična prehrana. Za izvajanje programa so predvideli deset timov v okviru javne zdravstvene mreže.

Na novo uvajajo tudi storitev nadzorovane zdravstvene obravnave v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. "Ta obravnava je namenjena zavarovanim osebam, ki zaradi duševnih motenj ali upada kognitivnih funkcij potrebujejo strokovni nadzor, njihovo stanje pa ne zahteva hospitalizacije," je povedala ministrica. Uredba uvaja tudi spremembe plačevanja mobilnih paliativnih timov za oskrbo odraslih in otrok.