Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikropodjetja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikropodjetja z enim do štirimi zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji. OZS bo v imenu MGRT razdelila pet milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe z novim koronavirusom.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikropodjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske.Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.