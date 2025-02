Brezplačnega cepljenja proti bolezni modrikastega jezika ne bo

Kot je v imenu predlagateljev seje odbora opozorila poslanka NSi in predsednica parlamentarnega odbora za kmetijstvo Vida Čadonič Špelič, je bilo v primeru pojava bolezni modrikastega jezika v državi v zadnjih tednih zaznati zdrse v obveščanju Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ker je nacionalni laboratorij bolezen potrdil že 31. januarja, se ji zdi nerazumljivo, da je potrditev bolezni v javnost prišla šele z izvidom evropskega referenčnega laboratorija. "S strani uprave smo žal slišali tudi, da ni velike možnosti, da bi se bolezen širila, predvsem pa skrbi stavek, da bolezen ni smrtna oz. da ne predstavlja velikega tveganja za slovensko kmetijstvo," je opozorila.

Ker je bolezen neozdravljiva in je edini učinkoviti ukrep zoper njo zaščita živali s cepljenjem, se v NSi zavzemajo za to, da bi država kmetom, če bi se ti za to odločili, omogočila brezplačno cepljenje.

Direktorica uprave za varno hrano Vida Znoj je očitke NSi zavrnila. Dejala je, da so javnost seznanili s sumom na bolezen, sklicali so tudi novinarsko konferenco in državno središče za nadzor bolezni, kjer so se deležniki med seboj dogovorili, da bodo vzorec bolezni posredovali tudi evropskemu referenčnemu laboratoriju.

"Glede na to, da imamo trenutno brezvektorsko obdobje (ni prisotnosti krvosenih mušic, op. STA) in da so bili prepovedani premiki živali, je tveganje za kroženje bolezni minimalno oziroma ga praktično ni. V potrditev smo šli tudi za to, ker nismo želeli razglasiti nečesa, kar ni povsem uradno potrjeno," je izpostavila Znoj.

Glede uvedbe cepljenja je povedala, da so prakse po Evropi različne - od obveznega cepljenja s kritjem stroškov nabave cepiva iz proračunov držav do prostovoljnega cepljenja z državnim sofinanciranjem nabave oz. aplikacije cepiv. Kot je spomnila, ima Slovenija izkušnjo zagotavljanja brezplačnega cepljenja v letih 2017-2021, o možnosti njegove ponovne uvedbe pa je dejala, da je treba najprej preveriti interes med rejci živali. To bo predstavljajo podlago za nadaljnje ukrepe glede zagotovitve samih cepiv in državnega sofinanciranja. V zvezi s tem predlogom je uprava seznanila tudi Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS).