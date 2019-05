Brezplačni delovni zvezki in učbeniki tudi za drugošolce

Ministrstvo namerava sicer začrtano smer nadaljevati in uvesti brezplačne učbenike in delovne zvezke tudi v tretji razred osnovne šole, kar se bo predvidoma zgodilo prihodnje leto, je napovedal minister. Dolgoročna želja ministrstva je tudi, da bi brezplačna učna gradiva zagotovili družinam, ki imajo v šoli naenkrat več otrok. To bodo po ministrovih besedah zagotovili, ko se bodo "pokazala sredstva".

Šole bodo po Pikalovih besedah imele še naprej proste roke, kako bodo razporedile prejeta sredstva (ta morajo sicer nameniti za učbeniške sklade), kar pomeni, da bodo same oblikovale pakete učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bodo brezplačno prejeli učenci 1. in 2. razredov.

Po besedah ministra Jerneja Pikala bodo po spremembah pravilnika, ki bodo predvidoma danes objavljene tudi v uradnem listu, šolam za zagotavljanje brezplačnih učbenikov in delovnih zvezkov v 1. razredu še naprej zagotavljali po 30 evrov na učenca, za zagotavljane brezplačnih učbenikov in zvezkov v 2. razredu pa bodo šole prejele 40 evrov na učenca.

Učbeniki in delovni zvezki bodo z novim šolskim letom brezplačni za prve in druge razrede osnovne šole.

Na ministrstvu so po ministrovih besedah uslišali tudi vse, ki opozarjajo, da so šolske torbe pretežke in da je včasih pouk v slovenskih osnovnih šola zastarel. V ta namen so sklenili nameniti posebna sredstva – gre za 300.000 evrov – za digitalna učna gradiva. "Pomembno je namreč, da damo tej družbi in predvsem šolskemu sistemu sporočilo, da se moderniziramo in da gremo naprej," je dejal na današnji novinarski konferenci. Ob tem je izrazil prepričanje, da bodo digitalna gradiva prispevala v večji kakovosti šolskega dela in da bodo zmanjšala težo šolskih torbic.

Glede predloga novele zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, za katerega so nedolgo tega končali javno obravnavo in se nanaša na uresničitev odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol, je dejal, da bo vlada predlog obravnavala v kratkem. Za predlog novele zakona o visokem šolstvu pa je dejal, da ga bo ministrstvo na vlado težko poslalo pred poletjem. "Se bomo pa trudili, da ga bomo kmalu zatem," je dejal. Za omenjene spremembe je po njegovih besedah vzpostavljena posebna delovna skupina, ki se redno sestaja, potekajo tudi javni pogovori z deležniki.