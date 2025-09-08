Brezplačni prevoz do in po UKC Maribor z Doktorjem Maistrom

Za prevoz znotraj Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor in do njega z bližnjih avtobusnih postajališč je odslej na voljo električno vozilo Doktor Maister. Vozilo opravlja brezplačne prevoze na zahtevo od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro ter ob sobotah med 8. in 16. uro. Na občini se nadejajo, da bo tako manj obremenjen vhod v UKC.

Mestna občina Maribor zagotavlja brezplačne prevoze z električnimi vozili Maister od decembra 2017 po starem mestnem jedru in tamkajšnji peš coni, z današnjim dnem pa to storitev širi na UKC Maribor na desnem bregu Drave. Prevoz lahko koristi kdor koli, ki je namenjen v UKC Maribor. Poklicati mora na številko 030 700 035 in ga naročiti, lahko pa tudi vozilo ustavi na poti. Doktor Maister sicer ustavlja na petih postajališčih znotraj UKC Maribor ter petih bližnjih avtobusnih postajališčih, kamor lahko uporabniki prispejo z javnim prometom, Prostoferjem ali osebnim prevozom.

Generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis verjame, da bo s tem olajšan dostop bolnikov in drugih ljudi v klinični center, ki ima zaradi svoje lege in pred leti sklenjene pogodbe z zasebnim podjetjem za upravljanje z garažnimi hišami in parkirnimi mesti znotraj bolnišničnega kompleksa še nekaj let zvezane roke pri morebitnem spreminjanju parkirnega režima. "Mislim, da je to velika pridobitev za prebivalce, ki jim ne bo treba več čakati pred zaprtimi zapornicami in ob tem izgubljati živce in zdravje," je dejal v izjavi za medije ob današnjem zagonu Doktorja Maistra. "Vljudno vabimo vse, da to storitev vzamejo kot novo dodano vrednost v mestnem potniškem prometu. Storitev opravljamo s tremi električnimi vozili, ki so povsem elektrificirana in zato tudi okolju prijazna," je dodal direktor avtobusnega podjetja Marprom Ranko Šmigoc.

