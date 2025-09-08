Brezplačni prevoz do in po UKC Maribor z Doktorjem Maistrom

Mestna občina Maribor zagotavlja brezplačne prevoze z električnimi vozili Maister od decembra 2017 po starem mestnem jedru in tamkajšnji peš coni, z današnjim dnem pa to storitev širi na UKC Maribor na desnem bregu Drave.
Prevoz lahko koristi kdor koli, ki je namenjen v UKC Maribor. Poklicati mora na številko 030 700 035 in ga naročiti, lahko pa tudi vozilo ustavi na poti. Doktor Maister sicer ustavlja na petih postajališčih znotraj UKC Maribor ter petih bližnjih avtobusnih postajališčih, kamor lahko uporabniki prispejo z javnim prometom, Prostoferjem ali osebnim prevozom.
Generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis verjame, da bo s tem olajšan dostop bolnikov in drugih ljudi v klinični center, ki ima zaradi svoje lege in pred leti sklenjene pogodbe z zasebnim podjetjem za upravljanje z garažnimi hišami in parkirnimi mesti znotraj bolnišničnega kompleksa še nekaj let zvezane roke pri morebitnem spreminjanju parkirnega režima.
"Mislim, da je to velika pridobitev za prebivalce, ki jim ne bo treba več čakati pred zaprtimi zapornicami in ob tem izgubljati živce in zdravje," je dejal v izjavi za medije ob današnjem zagonu Doktorja Maistra.
"Vljudno vabimo vse, da to storitev vzamejo kot novo dodano vrednost v mestnem potniškem prometu. Storitev opravljamo s tremi električnimi vozili, ki so povsem elektrificirana in zato tudi okolju prijazna," je dodal direktor avtobusnega podjetja Marprom Ranko Šmigoc.
- FOTO: UKC Maribor
Župan Saša Arsenovič je ob tem pozval javnost, da v čim večji meri uporablja tako Maistre v starem mestnem jedru kot Doktorja Maistra. Za boljšo dostopnost UKC Maribor naj bi v kratkem vzpostavili tudi novo avtobusno postajališče na Titovi cesti, po županovih besedah je na tej cesti v načrtu tudi vzpostavitev novega prehoda za pešce s semaforjem. "Ukrep bo bistveno bolje povezal center mesta, ki ni več samo okoli Kužnega znamenja, ampak se širi tudi na Tabor, na drugo stran Drave," je dejal.
Doktor Maister bo vstopal na območje UKC Maribor na vhodu na Pobreški cesti, s čimer želijo razbremeniti pogosto zelo obremenjen glavni vhod na Ljubljanski cesti. "Bolniki, ki ga bodo uporabljali, bodo torej imeli takojšen dostop do ustanove, brez čakanja v vrsti avtomobilov pri glavnih zapornicah, ki so v rokah tujca," je izpostavil Flis.
Po dolgotrajnih pogajanjih je klinični center pred dnevi dosegel dogovor z upraviteljem garažnih hiš in parkirnih mest znotraj UKC Maribor za spremembo režima uvoza in izvoza v garažni hiši pri glavnem vhodu. Upravitelj je podjetje Best in Parking s sedežem na Dunaju, katerega prejšnji lastnik je pred več kot desetletjem dobil 33-letno stavbno pravico do parkirišč v zameno za gradnjo garažne hiše UKC Maribor. A zastoji še vedno nastajajo, saj ljudje v osebnih avtomobilih čakajo v vrsti pred glavnim vhodom za uvoz na območje UKC Maribor, vse dokler se tam ne sprosti kakšno parkirno mesto.
Flis je pojasnil, da poskušajo zadevo rešiti po sodni poti, saj po ocenah UKC Maribor ni prav, da si to podjetje lasti tudi parkirišča znotraj UKC Maribor. "Bolnišnice po svetu ne dovolijo osebnim avtomobilom parkiranje na njihovem območju in to je tudi naš cilj. Zaenkrat smo v sodnem sporu s tujcem, ker želimo to rešiti na pošten način. Če to ne bo šlo, pa lahko uporabimo nekatere druge ukrepe, kar nam sedaj daje možnost po zakonu o kritični infrastrukturi. Oba klinična centra sta kritična infrastruktura in dostop do njiju mora biti tekoč," je povedal.
