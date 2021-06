Brezplačen prevoz na klic s Klinko Kavalirjem na območju UKC Ljubljana

Posamezniki, ki bodo potrebovali prevoz s Klinko Kavalirjem, ga bodo lahko poklicali na telefonsko številko 041 504 400 vsak delovni dan med 6.30 in 19.30. Prevoz bo možen med poljubnima točkama znotraj območja ljubljanskega kliničnega centra in onkološkega inštituta. Ob vikendih in praznikih Klinko Kavalir ne bo vozil, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (Mol).

Uporabniki se bodo lahko od doma na pot podali z avtobusom mestnega potniškega prometa ali z vlakom in izstopili na katerem od postajališč v bližini. Od tam jih bo Kavalir brezplačno popeljal do izbrane klinike in nato nazaj do želene točke, so navedli na Molu.

Enako bo veljalo za tiste, ki se bodo pripeljali z avtomobili. Tem z Mola priporočajo parkiranje na P+R parkiriščih Barje, Studenec, Dolgi most ali Stožice, od koder se lahko do kliničnega centra ali onkološkega inštituta pripeljejo z mestnimi avtobusi. Parkirajo lahko tudi na parkiriščih v bližini, so zapisali na ljubljanski občini.

V času izvajanja bo pilotni projekt prevoza na klic sofinanciran iz evropskih sredstev projekta Tribute, ki stremi k izboljšanju storitev mestnega transporta glede na potrebe ljudi, so še dodali.