Brezplačni programi za krepitev finančne pismenosti odraslih

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je oktobra 2024 na javnem razpisu Izvedba izobraževalnih programov za odrasle in razvoj digitalne knjižnice na področju finančne pismenosti izbralo projekte, ki se bodo zaključili konec junija 2026. Med njimi je tudi projekt Finančno pismeni, finančno varni, ki odraslim ponuja brezplačne 50-urne neformalne in 105-urne javnoveljavne programe, ki so namenjeni krepitvi finančne pismenosti in odpornosti, predvsem na področju obvladovanja osebnih in družinskih financ in zadolževanja, osebnega in družinskega finančnega načrtovanja, varčevanja za prihodnost ter poznavanja nevarnosti in preventivnega ravnanja pred zlorabami in prevarami. Programi se v okviru projekta izvajajo na Ljudski univerzi Nova Gorica, Ljudski univerzi Jesenice, Zasavski ljudski univerzi, v Centru za dopisno izobraževanje Univerzum in v Posoškem razvojnem centru.

Za več informacij o programih in terminih izvedb kontaktirajte območne koordinatorke. Mesta so omejena!

Ljudska univerza Nova Gorica

Center za dopisno izobraževanje Univerzum

Ljudska univerza Jesenice

Posoški razvojni center

Zasavska Ljudska univerza

Projekt v okviru Načrta za okrevanje in odpornost financira Evropska unija – NextGenerationEU. noo.gov.si; evropskasredstva.si

Naročnik oglasne vsebine je Ljudska univerza Nova Gorica.