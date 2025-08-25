Svetli način
Slovenija
Brezplačni programi za krepitev finančne pismenosti odraslih

Ljubljana, 25. 08. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
P.R.
Si želite obvladati svoje finance? Izkoristite BREZPLAČNE izobraževalne programe za odrasle in pridobite znanje za dobro orientacijo na finančnem področju v različnih življenjskih situacijah.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je oktobra 2024 na javnem razpisu Izvedba izobraževalnih programov za odrasle in razvoj digitalne knjižnice na področju finančne pismenosti izbralo projekte, ki se bodo zaključili konec junija 2026. Med njimi je tudi projekt Finančno pismeni, finančno varni, ki odraslim ponuja brezplačne 50-urne neformalne in 105-urne javnoveljavne programe, ki so namenjeni krepitvi finančne pismenosti in odpornosti, predvsem na področju obvladovanja osebnih in družinskih financ in zadolževanja, osebnega in družinskega finančnega načrtovanja, varčevanja za prihodnost ter poznavanja nevarnosti in preventivnega ravnanja pred zlorabami in prevarami. Programi se v okviru projekta izvajajo na Ljudski univerzi Nova Gorica, Ljudski univerzi Jesenice, Zasavski ljudski univerzi, v Centru za dopisno izobraževanje Univerzum in v Posoškem razvojnem centru.

Za več informacij o programih in terminih izvedb kontaktirajte območne koordinatorke. Mesta so omejena!

Projekt v okviru Načrta za okrevanje in odpornost financira Evropska unija – NextGenerationEU. noo.gov.si; evropskasredstva.si

 

Naročnik oglasne vsebine je Ljudska univerza Nova Gorica.

