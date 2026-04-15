Brezplačni učbeniki tudi za učence 4. razreda

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je konec preteklega tedna objavilo dopolnjen Pravilnik o učbeniškem skladu, ki brezplačna gradiva uvaja tudi za učence 4. razreda. Doslej so jih namreč prejeli le učenci prve triade.

Na ministrstvu so spomnili, da v skladu s smernicami o potrjevanju učnih gradiv učitelji ne morejo izbrati vseh gradiv. Za posamezni predmet in razred lahko izberejo bodisi delovni učbenik bodisi kombinacijo učbenika in delovnega zvezka ali samo eno vrsto gradiva. "Ob tem pravilnik dopušča, da aktiv ne določi obveznih gradiv za učence, temveč izbere druga gradiva, ki podpirajo pouk (na primer atlasi, tematske karte, strokovni priročniki, gradiva za tekmovanja, gradiva za domače branje in podobno)," so dodali.

Uporabnost gradiv v učbeniškem skladu se podaljšuje za eno leto, "s čimer se zmanjšuje znesek izposojevalnine oziroma uporabnine, kar prinaša manjše finančno breme za starše", izpostavljajo na ministrstvu.

Iz istega razloga se bo tudi v srednjih šolah izposojevalnina za učbenike iz učbeniškega sklada znižala, namesto dosedanje tretjinske bodo dijaki plačali 25 odstotkov cene, je povedal minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, poroča STA.

Neporabljena sredstva učbeniškega sklada lahko šole namenijo za nakup leposlovja za domače branje.