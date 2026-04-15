Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Brezplačni učbeniki tudi za učence 4. razreda

Ljubljana, 15. 04. 2026 11.16 pred 25 minutami 2 min branja 1

Avtor:
D.L.
Šolarji

Dobra novica za starše bodočih četrtošolcev. Po novem bodo tudi oni v šolah dobili brezplačno učno gradivo, kar je doslej veljalo le za učence prve triade. Uporabnost gradiv v učbeniškem skladu se podaljšuje za eno leto, kar prinaša nižje izposojevalnine, neporabljena sredstva pa lahko šole namenijo za nakup knjig za domače branje.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je konec preteklega tedna objavilo dopolnjen Pravilnik o učbeniškem skladu, ki brezplačna gradiva uvaja tudi za učence 4. razreda. Doslej so jih namreč prejeli le učenci prve triade.

FOTO: Bobo

Na ministrstvu so spomnili, da v skladu s smernicami o potrjevanju učnih gradiv učitelji ne morejo izbrati vseh gradiv. Za posamezni predmet in razred lahko izberejo bodisi delovni učbenik bodisi kombinacijo učbenika in delovnega zvezka ali samo eno vrsto gradiva. "Ob tem pravilnik dopušča, da aktiv ne določi obveznih gradiv za učence, temveč izbere druga gradiva, ki podpirajo pouk (na primer atlasi, tematske karte, strokovni priročniki, gradiva za tekmovanja, gradiva za domače branje in podobno)," so dodali.

Uporabnost gradiv v učbeniškem skladu se podaljšuje za eno leto, "s čimer se zmanjšuje znesek izposojevalnine oziroma uporabnine, kar prinaša manjše finančno breme za starše", izpostavljajo na ministrstvu.

Iz istega razloga se bo tudi v srednjih šolah izposojevalnina za učbenike iz učbeniškega sklada znižala, namesto dosedanje tretjinske bodo dijaki plačali 25 odstotkov cene, je povedal minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, poroča STA.

Neporabljena sredstva učbeniškega sklada lahko šole namenijo za nakup leposlovja za domače branje.

Opozorila založnikov

V Založbi Rokus Klett so v četrtkovem sporočilu za javnost opozorili, da je učbeniški sklad pod pritiskom, piše STA. V njem je po njihovih navedbah danes na voljo približno 14 milijonov gradiv, za njihovo zamenjavo pa je po novem pravilniku o učbeniških skladih na voljo le okoli devet milijonov evrov za obdobje prihodnjih treh let, ko se uvajajo novi učni načrti.

Kot so navedli, se bo po uvedbi novih učnih načrtov dolgoročno zmanjšalo financiranje v prvem triletju. Z zdajšnjih 36 evrov na 34,5 evra v prvem razredu, z zdajšnjih 48 evrov za drugi in tretji razred pa na 42,78 evra v drugem ter na 45,78 evra v tretjem razredu. Za financiranje 4. razreda bo namenjeno manj sredstev kot za tretji razred, kljub temu da je v 4. razredu več predmetov, so opozorili.

Nasprotno pa minister Logaj trdi, da je sredstev dovolj.

učbeniki učbeniški sklad osnovna šola izobraževanje ministrstvo

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
15. 04. 2026 12.10
A ni šolanje pri nas zastonj? aja, ne ni...
Odgovori
0 0
bibaleze
