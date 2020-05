Brezplačni vodnik za vse bralce: Kako trgovati na svetovni borzi

ZDA in Kitajska sta se pogovarjali z obema stranema in poročali o napredku pri spoštovanju pogojev prvega trgovinskega dogovora, ki je okrepil tržne občutke. Konec tedna so boljši od pričakovanih številk NFP in brezposelnosti iz ZDA vlagateljem zagotovili dodatno zaupanje, da bi bilo mogoče relativno hitro okrevati gospodarstvo.

Ameriške delnice so se čez teden dvignile višje, saj so jih povečevali deleži tehnoloških delnic s tehnično težkim indeksom Nasdaq, ki je zdaj višji, kot je bil, ko je Coronavirus vplival na trge. Medtem ko so vlagatelji do nedavnega zniževali cene delnic, so nekateri kupili tehnološke zaloge in spletne prodajalce kot varno zatočišče, s čimer so pomagali podpirati zaloge v teh sektorjih. Paypal je prejšnji teden zabeležil boljše od pričakovanega zaslužka.

Cene surove nafte so poskočile višje in so si povrnile večino nedavnih izgub, potem ko so ekonomski podatki kazali, da zaloge ne rastejo tako hitro, kot je bilo pričakovano, kar pomeni, da se dobava nafte počasi izravnava.

Brezplačni vodnik "Korak-po-korak: Kako trgovati" prenesite tukaj.

Fortrade Ltd je avtoriziran in reguliran v Veliki Britaniji s strani FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.

CFD-ji so kompleksni instrumenti in nosijo visoko raven tveganja borzne izgube denarja zaradi uporabe finančnega vzvoda. 81% računov vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku.. Morate razmisliti, ali razumete, kako deluje CFD, in ali si lahko privoščite veliko tveganje zaradi izgube denarja. Lahko izgubite ves denar, a ne več, kot imate na računu za trgovanje. Ti izdelki mogoče ne bodo primerni za vse stranke in zaradi tega morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja, poiščite pa neodvisen nasvet. To ne predstavlja ne ponudbe ne povpraševanja ne transakcije glede kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejeme nobene odgovornosti za katerokoli uporabo teh komentarjev niti za posledice, ki lahko iz tega izhajajo. Nobenega zagotovila ni glede točnosti ali popolnosti teh podatkov. Zato vsaka oseba, ki ravna v skladu z njimi, to dela popolnoma na lastno odgovornost.

Naročnik oglasa je Fortrade Ltd.