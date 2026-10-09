Brezplačni vrtci vse bližje? Ključno vprašanje ostaja, kdo jih bo financiral

V kranjski občini obiskuje vrtec 1800 otrok, preko 400 zaposlenih skrbi za njihovo varnost in razvoj. Idejo o brezplačnem vrtcu podpirajo, vendar se ob tem predlogu poraja nemalo vprašanj, kdo bo pokril vse stroške.

"Najbolje bi bilo, po mojem mnenju, da bi država pokrila vse te stroške in bi uporabljali isti princip, kot je pri osnovnih šolah, se pravi investicija v osnovnošolsko infrastrukturo je breme občine, medtem ko so vse plače in ostale stvari plačane s strani države," meni župan Kranja Matjaž Rakovec.

Pomočnica ravnateljice v kranjskih vrtcih Mateja Sušnik je prav tako omenila vir financiranja. "Po drugi strani pa je treba podrobno spremljati, kaj to pomeni, kako reševati kadrovske težave, prostorske težave, ker večja dostopnost vrtcev pomeni tudi vprašanje teh pomembnih področij."

Ker je strošek vrtca velik, tudi starši idejo podpirajo. Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar je v torek napovedala, da bi lahko bil začetek tega septembra leta 2028.

Idejo podpirajo tudi v kamniški občini, kjer župan vidi več idej, kako bi se financiranje lahko uredilo. "En model vzpostavitve zastonj vrtcev je, da prevzamejo to kot za osnovne šole, da vse plače strokovnega kadra, vzgojiteljev, pomočnic prevzame država. Druga opcija pa je, da bi del, ki ga zdaj plačujejo starši, prevzela država in zagotovila ta manko, da ga bo pokrila," pojasnjuje Matej Slapar.