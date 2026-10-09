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Slovenija

Brezplačni vrtci vse bližje? Ključno vprašanje ostaja, kdo jih bo financiral

Ljubljana, 09. 10. 2026 19.52 pred 44 minutami 2 min branja 32

Avtor:
Barbara Bašić
Otrok v vrtcu

Kaj na idejo brezplačnih vrtcev, ki so jo ta teden predstavili na ministrstvu izobraževanje, znanost in mladino, pravijo v vrtcih? Oboji jo podpirajo, vendar se sprašujejo, kdo bo kril dodatne stroške za plače vzgojiteljev in pomočnikov. Občine, ki so ustanoviteljice vrtcev, opozarjajo, da teh bremen ne bodo zmogle.

V kranjski občini obiskuje vrtec 1800 otrok, preko 400 zaposlenih skrbi za njihovo varnost in razvoj. Idejo o brezplačnem vrtcu podpirajo, vendar se ob tem predlogu poraja nemalo vprašanj, kdo bo pokril vse stroške.

"Najbolje bi bilo, po mojem mnenju, da bi država pokrila vse te stroške in bi uporabljali isti princip, kot je pri osnovnih šolah, se pravi investicija v osnovnošolsko infrastrukturo je breme občine, medtem ko so vse plače in ostale stvari plačane s strani države," meni župan Kranja Matjaž Rakovec.

Pomočnica ravnateljice v kranjskih vrtcih Mateja Sušnik je prav tako omenila vir financiranja. "Po drugi strani pa je treba podrobno spremljati, kaj to pomeni, kako reševati kadrovske težave, prostorske težave, ker večja dostopnost vrtcev pomeni tudi vprašanje teh pomembnih področij."

Ker je strošek vrtca velik, tudi starši idejo podpirajo. Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar je v torek napovedala, da bi lahko bil začetek tega septembra leta 2028.

Idejo podpirajo tudi v kamniški občini, kjer župan vidi več idej, kako bi se financiranje lahko uredilo. "En model vzpostavitve zastonj vrtcev je, da prevzamejo to kot za osnovne šole, da vse plače strokovnega kadra, vzgojiteljev, pomočnic prevzame država. Druga opcija pa je, da bi del, ki ga zdaj plačujejo starši, prevzela država in zagotovila ta manko, da ga bo pokrila," pojasnjuje Matej Slapar.

Preberi še Ministrstvo napoveduje: vsi vrtci bodo brezplačni. Od kdaj?

Tako župani kot ravnatelji vrtcev pričakujejo čimprejšnji sestanek z ministrstvom, da se bodo določili pogoji, ki bodo omogočili realizacijo brezplačnih vrtcev.

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vrtci občina brezplačno

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KOMENTARJI32

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Rock8
09. 10. 2026 20.36
Janša...bo manj orožja kupu
Odgovori
0 0
Tomaž Hacin
09. 10. 2026 20.33
Kdo jih je pa v Jugoslaviji financiral?
Odgovori
0 0
JackRussell
09. 10. 2026 20.33
Kaj denar bomo tiskali kot oranžni mož?
Odgovori
0 0
blekk
09. 10. 2026 20.30
Predlagam da se RTV prispevek preusmeri v vrtce. RTV pa se lahko nameni iz tistega procenta dohodnine
Odgovori
-1
0 1
Thor10
09. 10. 2026 20.27
Vsaj nekaj pametnega. Zastojn pa samo za družino, kjer delatata polni urnik oba starša. Da ne bodo kaki socialakarji noter slučajno.
Odgovori
+3
3 0
Kod.
09. 10. 2026 20.29
Tudi oni so zaposleni v kavarnah,vsaj tam čepijo cele dneve 😁
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
09. 10. 2026 20.25
Banda manipulantska.
Odgovori
+0
1 1
Celjan78
09. 10. 2026 20.25
Zdaj bo iz mojih davkov šlo za vrtec otrokov, ki jih nisem jaz naredil?
Odgovori
-1
3 4
brusilec
09. 10. 2026 20.28
ja, ne moreš verjet.. otroc ki jih ti nisi naredil bodo plačevali v pokojninski sistem.. ne vem koliko si ti vplačal v ta sistem, ampak tega denarja że ni več. maraikaj plačamo, dejansko pa rabimo mlade, po možnosti slovence, da pokrijejo delovna mesta.
Odgovori
+1
1 0
Nikoliveclevo
09. 10. 2026 20.28
A za lenuhe nevladniske ti pa ni problem dati.
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
09. 10. 2026 20.23
Vsako leto milijonske luknje v proračunu in vi bi imeli vrtce zastonj??? Le od kod boste vzeli denar???
Odgovori
+5
6 1
blekk
09. 10. 2026 20.33
Če ima JJ denar za ukrajino in vojsko, jo definitivno ima za vrtce! Ti so gonilo bodoče vojske!
Odgovori
0 0
jank
09. 10. 2026 20.21
Brezplačni vrtci? Še dooolgoooo ne. Poglejmo črna dejstva te vlade v času njihovega vladanja: dizel je za 37,86% DRAŽJI, hrana je za 10,8% DRAŽJA, proračuski primanjkljaj je kar 3,9 % BDP in izven mastrihtskih kriterijev in INFLACIJA kar 3,3 %. Upokojencem so pobrali 176 milijonov €, za kar bi lahko vsak upokojenec prejel 500 € božičnice. Uničujejo osnovnošolsko izobraževanje. Da ne omenjamo škodo, ki jo počne Janša z vazalstvom do Netanjaha. 4 X PROTI VLADI, KI UNIČUJE ŽIVLJENJA VEČINE LJUDI!
Odgovori
-2
3 5
Nikoliveclevo
09. 10. 2026 20.26
Rezultat prejsnje vlade, nesposobnost golobjega gnezda se ne da popravit cez noc. Ne vem zakaj mislis da ste lenuhi metelkovi, nekoristni nevladniki in kvazi umetniki vecina.
Odgovori
+3
3 0
smetilka
09. 10. 2026 20.19
vesolci
Odgovori
+2
2 0
Bogo30
09. 10. 2026 20.17
Rtv poloznica.
Odgovori
+4
4 0
srecnii
09. 10. 2026 20.16
plačal ga bodo zaposleni starši, preko plače ja samo treba naredit red zmanjšat javni sektor.
Odgovori
+2
4 2
Joakim
09. 10. 2026 20.15
In kaj bo to pomenilo za nataliteto Slovencev? Popolnoma nič. Otroci se rojevajo v družini. Družino ste že pa zdavnaj uničili. Tko levi kot desni. Sami ločenci, otroci ne šmirglajo starše za pet para. Nihče več nima interesa imeti otroke. Gotovo je. Zato Evropa počasi in sigurno propada. Evropo pa počasi naseljujejo narodi, katerim je družina osnovna vrednota. Proces, katerega več nič ne more ustaviti. Kot zmeraj v zgodovini. Izpraznjeno ozemlje naseljujejo bolj produktivni narodi. Pa desne vlade gor ali dol. Prepozno je.
Odgovori
+1
1 0
srecnii
09. 10. 2026 20.15
saj zdej pol denarja izgine, ker ga drugi pokradejo.
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
09. 10. 2026 20.13
Bo mojster naredil spet 10 milijard pufa kot v času kovida. Mladi mu bodo neizmerno hvaležni, da bodo lahko preko davkov večno odplačevali obresti.
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+0
1 1
St. Gallen
09. 10. 2026 20.28
Znanje Zooma in Teamsov tudi steje
Odgovori
0 0
jank
09. 10. 2026 20.12
Da bodo vrtci brezplačni, se je oglasila madam sadni jogurt Mojca Škrinjar, seveda pred referendumom. A v proračunih za leti 2027 in 28 ni niti centa za kaj takega, kar je priznala tudi gospa jogurt. 4 X PROTI LAŽNIVI MIJIĆEVSKI OBLASTI!
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+3
5 2
tron3
09. 10. 2026 20.12
Res ste naivni da bolj ne morete biti, država da in še več vzame, še žal Vam bo!!!
Odgovori
+4
4 0
Garammasala8
09. 10. 2026 20.09
Brezplačni vrtci, nižji davki, 50.000 ljudi iz JS na Zavod, ker jih nobeden ne bo kar tako zaposlil. In še več ljudi na javna dela, ki jih 70% plača država, torej mi davkoplačevalci. Pa sem mislila, da je državni žakelj prazen.
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+2
4 2
Teofil
09. 10. 2026 20.08
Pravilno,saj imajo tudi brezposleni,romi in migranti vrtce že sedaj zastonj
Odgovori
+2
3 1
St. Gallen
09. 10. 2026 20.06
Ce je v Spanij, Nemciji do3 leta brezplacen, je se lahko v Slo
Odgovori
+5
5 0
Garammasala8
09. 10. 2026 20.35
Ne posplošuj. V Nemčiji vsaka dežela ureja po svoje. Nikjer pa ni do 3. leta, ampak od 3. leta do vpisa v šolo.
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0 0
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