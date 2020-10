Brezplačni vrtec za drugega otroka naj bi zaživel septembra 2021

Glede na rebalans proračuna za leto 2020 po besedah državnega sekretarja Damirja Orehovcas predlaganimi spremembami proračuna za leto 2021 v prihodnjem letu sredstva povečujejo za nekaj manj kot 133 milijonov evrov. Integralna sredstva ministrstva za področje znanosti in informacijske družbe v prihodnjih dveh letih zvišujejo vsako leto za okoli 10 odstotkov, kar se mu zdi pomembno.

Ministrstvo namerava izpeljati tudi razpise za sofinanciranje obnov šol, vrtcev in športne infrastrukture v občinah. Za to bodo po njegovih besedah v prihodnjih štirih letih namenili okoli 60 milijonov evrov, pri čemer bo za obnove šol vsako od štirih let namenjenih po devet milijonov evrov, za obnove vrtcev pa po milijon evrov. Za obnovo športne infrastrukture bo v letu 2021 namenjenih 6,8 milijona evrov, v naslednjih treh letih pa po 3,6 milijona evrov letno. Prvi razpis bo objavljen letos oziroma v začetku prihodnjega leta, sredstva pa bodo zagotovili iz integralnih sredstev ministrstva.

Za leto 2021 je predvidenih tudi 2,2 milijona evrov za sofinanciranje brezplačnega vrtca za drugega otroka, kar bo po besedah Orehovca najverjetneje uvedeno 1. septembra 2021.