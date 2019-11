Brezplačno cepljenje proti gripi za zaposlene v ljubljanskem UKC

Pred štirimi leti, ko so začeli z akcijo, se je proti gripi cepilo manj kot deset odstotkov zaposlenih v UKC, lani pa že 22 odstotkov oziroma več kot 1800 zaposlenih, kar je najvišji odstotek med javnimi zdravstvenimi zavodi v državi, je povedala organizatorka kampanje Nataša Dernovšček Hafner s kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa.

Med zaposlenimi se cepi več zdravnikov kot negovalnega osebja. Tako se je lani cepila več kot polovica zdravnikov, v zdravstveni nega pa manj kot 20 odstotkov zaposlenih. Raziskava, ki so jo pred dvema letoma izvedli med zaposlenimi, pa je pokazala, da se največ zaposlenih ne cepi, ker menijo, da je škodljivo, pa tudi, ker menijo, da v ozadju cepljenja stoji farmacevtska industrija. "Poleg tega ljudje zmeraj izhajajo iz egocentričnega vidika, češ 'meni se to ne more zgoditi'," je dodala Dernovšček Hafnerjeva.

Med klinikami v UKC pa po cepljenju proti gripi vodi klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer je precepljenih skoraj 60 odstotkov zaposlenih. Glavna medicinska sestra na tej kliniki Jolanda Munih se proti gripi redno cepi vsaj zadnjih 20 let, prav tako k cepljenju spodbuja svojo družino in sodelavce. S tem poskrbi, da ne zboli sama, da ne zbolijo njeni najbližji in da bolezni prenašala na bolnike in sodelavce, je dejala.

Oddelek za gripo letos v negovalni bolnišnici na Vrazovem trgu

V UKC so v letošnji sezoni že obravnavali dva bolnika z gripo, smrtnega primera pa še niso imeli. Tudi letos bodo vzpostavili oddelek za gripo, ki pa bo tokrat v negovalni bolnišnici na Vrazovem trgu in ne v prostorih bolnišnice Petra Deržaja. V okviru oddelka bodo lahko oskrbeli do 38 bolnikov.

Letos imajo možnost brezplačnega cepljenja proti gripi tudi kronični bolniki. Otroci s kroničnimi boleznimi se bodo lahko proti gripi cepili kar ob pregledu pri specialistu na pediatrični kliniki UKC in jim ne bo treba zaradi cepljenja posebej obiskati svojega izbranega pediatra, je pojasnil strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn.

Cepljenje proti gripi se priporoča denimo otrokom, ki so na vzdrževalni kemoterapiji zaradi rakavih bolezni, ki imajo kronične bolezni pljuč, prebavil in so na imunosupresivnih zdravilih, imajo kronične ledvične bolezni in predvsem otroci s kroničnimi nevrološkimi boleznimi. "To so stanja, pri katerih gripa poteka težje in je tudi večja smrtnost," je opozoril.

Sicer pa se po njegovih besedah cepljenje proti gripi odsvetuje samo tistim, ki so že imeli hudo alergično reakcijo na cepivo proti gripi. Cepivo, ki se uporablja v Sloveniji, je inaktivirano cepivo, ki ne more škoditi, tudi če ima človek oslabljen imunski sistem, je še dodal.