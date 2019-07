Brezplačno se bo lahko cepilo okoli 55.000 oseb

ZZZS je za cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu namenil več kot milijon evrov in pol. Odraslim, starim 49 let, in triletnikom tako letos omogoča brezplačno osnovno cepljenje, medtem ko so poživitveni odmerki še vedno samoplačniški.

Slovenija se uvršča med države, kjer je klopni meningoencefalitis (KME) endemičen, obolevnost pa je med najvišjimi v Evropi. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je zato že pred leti pripravil predlog, da bi cepljenje proti omenjeni bolezni vključili v program cepljenja, da bi se to izvajalo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Letos sta tako do brezplačnega cepljenja upravičeni prvi generaciji, in sicer otroci, rojeni leta 2016, in odrasli, rojeni leta 1970. NIJZ je cepivo že prejel, tako lahko vsi, ki so do cepljenja z 'zavarovalniškim cepivom' upravičeni, odidejo do svojega izbranega zdravnika oziroma pediatra, kjer jih bodo cepili.

Klop FOTO: Shutterstock

Kot je pojasnila epidemiologinja Marta Grgič Vitek, ZZZS krije le osnovno cepljenje, kar pomeni tri odmerke, ostali, poživitveni, še vedno ostajajo samoplačniški. Na NIJZ si želijo, da bi vsi, ki so upravičeni do cepljenja, to izkoristili, saj je precepljenost proti KME v Sloveniji zelo nizka, obolevnost pa relativno visoka. Kot so ugotovili po pregledu podatkov, za KME najbolj obolevajo odrasli v starosti med 55 in 64 let, zato so se odločili, da morajo brezplačno cepljenje umestiti v obdobje, preden se začne pojavljati najvišja obolevnost. Ker pa tudi otroci niso imuni na KME, in čeprav bolezen pri njih poteka lažje, so se odločili, da v brezplačno cepljenje vključijo tudi skupino otrok, saj lahko bolezen tudi pri kakšnem od njih poteka težje, posledice pa so lahko zelo dolgotrajne. Letos se lahko tako brezplačno cepi generacija, rojena leta 2016, takih je okoli 20.000, in generacija letnik 1970, ki šteje okoli 35.000 posameznikov.

Avstrija je država ki je na področju cepljenja proti KME naredila veliko. Odstotek prebivalcev tam, ki se redno cepijo, je višja od 50 ali 60 odstotkov, takih, ki so bili že kdaj v življenju cepljeni, pa je več kot 90 odstotkov. V Sloveniji je takih, ki so bili že kdaj v življenju cepljeni, nekje 16, takih, ki se pa redno cepijo, pa okoli osem odstotkov. —Marta Grgič Vitek