Uvajanje brez plačila, neplačan odmor in delo na črno

Pričele so se poletne počitnice in s tem obdobje, ko se številni dijaki in študenti v želji po dodatnem zaslužku prvič preizkusijo na trgu delovne sile. Namen začasnega oziroma občasnega dela dijakov in študentov je predvsem nabiranje izkušenj in dodaten zaslužek, delodajalcem pa na drugi strani omogoča selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje kadrovskih potreb.

A pri izbiri študentskega dela morajo biti dijaki in študenti pozorni, pravi Suzana Leben iz sindikata Mladi plus. Delodajalci velikokrat pravila postavljajo kar sami, študenti in dijaki pa zaradi strahu ali pa nevednosti nepravilnosti ne prijavijo. Pred začetkom dela morajo biti iskalci počitniškega dela tako pozorni že na sam oglas za delo.

Iz oglasa je namreč dostikrat že razvidno, da ne gre za kratkotrajno delo, ampak za prikrito delovno razmerje. Delodajalec v takem primeru ponuja 8-urni delovnik od ponedeljka do petka, dolgotrajno sodelovanje, pogosto pa obljublja tudi kasnejšo zaposlitev.

Kot je povedala Lebnova, se naj študenti izogibajo tudi del, kjer v oglasih piše, da delodajalec ponuja neplačano uvajanje. Študentsko delo namreč ne pozna tako imenovane dobe uvajanja. To pomeni, da mora biti vsaka ura plačana. Poskusna doba oziroma uvajanje je institut, ki pripada delavcem in delavkam po Zakonu o delovnih razmerij, študenti in dijaki pa opravljajo delo preko napotnice, ki mora biti izdana najkasneje prvi dan opravljanja dela. Tudi delavci in delavke, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi poskusno dobo, za ta čas prejmejo plačilo in vse pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja, obrazloži Lebnova.