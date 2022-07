Brezskrbno spite z najučinkovitejšo zaščito pred komarji

Tablete in tekočine, ki so preplavile trg z repelenti proti žuželkam, sproščajo za ljudi in okolje škodljive snovi. Repelux privablja komarje s šibko UV-svetlobo, ki je popolnoma varna za vso družino.

Vzemite jo s seboj v vsak kotiček vašega doma ali na dvorišče, tudi na dopust. Je tako kompaktna in lahka, da se lahko spravi v vsak kovček ali prtljažnik. Uživajte na balkonu ob mrzli limonadi in sončnem zahodu brez rojev žuželk, ki se vam nenehno vrtijo okoli glave.

Ta nenadomestljiva svetilka bo delovala podnevi in ponoči – dokler jo potrebujete, saj imate zanjo vedno na voljo dodatek. Z lahkoto jo boste napolnili s pomočjo USB-kabla in pripravljena bo za uporabo, ko jo boste potrebovali.

Očistili jo boste v trenutku

Čeprav jih imamo vsi doma, so pasti za muhe izjemno nepraktične in nam pustijo številne nadležne madeže na stenah. Repelux pa ima rezervoar, ki ga je mogoče odstraniti z eno potezo in očistiti v nekaj sekundah.

Rezervoar je dovolj velik, da vam ga ni treba čistiti več dni. Dovolj je, da ga enkrat v 10–15 dneh vzamete ven in vsebino stresete v koš za odpadke.

Izboljšano in varno spletno nakupovanje – samo na strani Flamingoshop poiščite svetilko proti komarjem Repelux in pridobite neverjetne popuste!

Za popolno zvestobo svojim strankam trgovina Flamingoshop ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Če torej iz kakršnegakoli razloga želite izdelek vrniti, lahko to storite in denar boste dobili nazaj.

OPOMBA: Popust na to svetilko proti komarjem je časovno omejen in traja do polnoči oziroma do razprodaje zalog. Zato pohitite, saj je na zalogi, ki se topi z veliko hitrostjo, le še nekaj kosov svetilke proti komarjem Repelux.

S 360 stopinjami zaščite vas komarji ne bodo več zbudili iz globokega spanca.

Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.