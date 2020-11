Brezstični Božiček: 'Marsikaj nam lahko vzamejo, a Božička nam ne bodo!'

V Sveti Trojici v Slovenskih goricah se ne dajo. Je že res, da so časi drugačni in da najbrž velikih sprejemov in obdarovanj v telovadnicah ali kulturnih domovih, kot so jih bili številni otroci vajeni, letos ne bo. A to ne pomeni, da se ne moremo znajti drugače, pravijo domačini. In so se. Letos bo pri njih otroke z brezstičnim obdarovanjem razveselil brezstični Božiček. In kako bo to videti?