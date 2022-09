Brglez: Potrebujemo povezovanje, potrebujemo spoštovanje

Evropski poslanec Milan Brglez je kot ključni vrednoti izpostavil povezovanje in spoštovanje, kar naj bi izkazovala tudi njegova kandidatura za predsednika republike – Brglez je namreč skupni kandidat SD in Gibanja Svobode. Uradno kandidaturo bo predvidoma vložil v ponedeljek.

Milan Brglez je pojasnil, da se je za kandidaturo naposled vendarle odločil, ker sta se spremenili tako notranjepolitična kot mednarodnopolitična situacija. Ključne točke njegovega programa bodo povrnitev ugleda funkciji predsednika republike z odgovornim služenjem državljanom in državi tako doma kot v tujini, solidarnost in skrb za soljudi, okolje, trajnostni razvoj, je naštel.

icon-expand Milan Brglez se je za kandidaturo vseeno odločil, saj sta se spremenili tako notranjepolitična kot mednarodnopolitična situacija. FOTO: Bobo

"Potrebujemo povezovanje, potrebujemo spoštovanje, to sta dve ključni zadevi in ju moramo v teh težkih časih ponotranjiti," je dejal. Podpirata ga tako Gibanje Svoboda kot SD. "Skupni kandidat pomeni, da nisem podrejen nobenemu, ampak delam za to, da bo ta država dobila takšnega predsednika države, kot si ga zasluži," je pojasnil. "Če ne bi videl možnosti, da pride do povezovanja, se za to kandidaturo niti ne bi odločil," je dejal Brglez. Če bi kandidiral zgolj kot kandidat SD, bi to po njegovem mnenju pomenilo zgolj drobljenje političnega prostora. Skupni kandidat dokazuje, da jim je bolj kot za vsako od posameznih strank mar za Slovenijo, je dejal vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic. "Samo skupaj in s sodelovanjem se da naprej," je dodal. Brglez je po njegovih besedah "ugleden kandidat, ki je steber zakonitosti, človekovih pravic" in kot tak prepoznan v slovenskem in mednarodnem okolju.

icon-expand Borut Sajovic je dejal, da skupni kandidat strank dokazuje, da jim je mar za Slovenijo. FOTO: Aljoša Kravanja

Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je izrazil veliko zadovoljstvo, da je Brglez pristal na kandidaturo za predsednika republike. "Milan Brglez je izjemen šahist, kar pomeni, da razmišlja več potez naprej, in v časih, ki prihajajo, potrebujemo takšnega človeka na vodilnem mestu v državi," je ocenil. Verjame, da bodo to spoznali tudi državljanke in državljani in ga podprli na volitvah. O podpori se je Brglez pogovarjal z vsemi koalicijskimi strankami, tudi z Levico. Dejstvo, da ga Levica ni podprla, pa je komentiral z besedami, da Levica sama odloča o svojem kandidatu. "Pričakujem pa, da bomo skupaj v drugem krogu," je dejal.

Na vprašanje, kakšen rezultat pričakuje na volitvah, je odgovoril, da greš v kandidaturo z enim samim namenom. Podpise pod njegovo kandidaturo, ki naj bi jo uradno vložil v ponedeljek, bodo prispevali poslanci Gibanja Svobode in SD, podpisani pa bodo izmenično po velikosti strank. Kdo bo vodja njegovega štaba, se še dogovarjajo. "Ker moramo usklajevati interese oziroma moram biti enakopraven do obeh strank, ki me podpirata," je pojasnil. Brglez je evropski poslanec in nekdanji predsednik DZ. V državno politiko pa je vstopil leta 2014 kot podpredsednik tedanje Stranke Mira Cerarja, a je kmalu po državnozborskih volitvah leta 2018 prestopil v SD. Nekateri so ga kot predsedniškega kandidata videli že leta 2017.