Brglez: Vesel je kandidat Gibanja Svobode, SD bo predlagala svojo kandidatko

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je na sobotnem festivalu Svobode predstavil strankinega kandidata za evropskega komisarja, nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela.

Vesel pa je v soboto dejal, da odzivov drugih strank koalicije ni iskal, saj predvideva, da je kandidat koalicijskih partneric. Kandidata za evropskega komisarja namreč potrjuje vlada, v kateri ima Svoboda glede na število resorjev v svoji kvoti večino.

"Težko je kandidat koalicije, če koalicija to izve iz medijev," so zapisali v SD. Ker ima Svoboda v vladi večino, njihov predlog spoštujejo, odločitve o tem pa bodo sprejeli, "ko bo za to dozorel čas". Pomembno je, da Evropska komisija odseva demokratično voljo ljudi, izraženo na volitvah v Evropski parlament, menijo. "Zato je smiselno z odločitvami počakati na 9. junij," so dodali.