Brglez: Vrtovec mora najti sistem, kako bomo gradili hitreje

Novi infrastrukturni minister napoveduje, da se bo začelo že v petek delati ponoči na avtocestah, recimo v Postojni, in zanimivo spremembo, da ena od pomembnih stvari pri izbiri izvajalca pri obnovi del ne bo več samo cena, ampak tudi, kako hitro je izvajalec pripravljen to delo končati.

Kot je povedal Andrej Brglez, strokovnjak za mobilnost v oddaji 24UR Zvečer, je pomembno upoštevati, da je Vrtovec že bil minister in to se izrazito pozna.

"Poznalo se je že v času pred volitvami, ko je bil jezik bistveno bolj sproščen, ne tako konsistenten. Tukaj pa je bilo v njegovi predstavitvi zanimivo predvsem to, da je ves čas slalomiral med tem, da je razlagal, kaj ga moti, ko se pelje po avtocesti in vidi, da nikjer ni nobenih delavcev," je pojasnil.

In kot je dodal, nočno delo ne poteka samo v tujini, temveč tudi v Sloveniji. Kot primer je navedel Slovenske železnice, ki gradijo tudi ponoči.

Sicer kot pravi, sam ne verjame, da bo Vrtovec to lahko spremenil že v petek. "Sem pa prepričan, da mu bo vseeno uspelo zato, ker je bil drugi del njegove predstavitve predvsem to, kar v prvem svojem mandatu ni bil. Takrat se je ukvarjal predvsem s projekti, zdaj pa se ukvarja s sistemom."

In prav to je, je nadaljeval, velika razlika, ker "on razume zdaj svoje ministrstvo kot sistemsko in mora najti sistem, kako bomo gradili hitreje".

"In v tem duhu je tudi to, da se ne bo več iskalo najnižje cene, ampak tistega, ki je sposoben hitro narediti. Ker to je večkrat povedal, ni prvi minister, ki je rekel, da to, da se mi ne odločimo za širitev avtoceste, za nove železnice in tega ne naredimo, da je to tako energetsko, okoljsko in v vseh možnih pogledih škodljivo."

Napovedal je tudi, da bo pospešil gradnjo tretje razvojne osi in nadaljnje vlaganje v železniško infrastrukturo. Kot je komentiral Brglez, je ta koalicija izrazito usmerjena v ceste, ampak ne zanemarja železnic.

"Mi moramo vedeti, da je v zadnjih dveh letih 40 odstotkov več potnikov na železnici. 70.000 ljudi na železnici. To je izjemno velik potencial, ki mislim, da ga minister Vrtovec tudi dobro prepozna. To pa razumem tako, ker je napovedal, če sem prav razumel, da bo deloval v smeri, da se naredijo Slovenske železnice kot novi DARS," je pojasnil.

Po njegovem mnenju to pomeni, da Vrtovec razume sistemski problem, zaradi tega, ker železnice same ne upravljajo z investicijami na takšen način, kot bi lahko. "Niso same kreator vsega. Vse politike razvoja morajo čakati veliko drugih odločitev na strani države, zato da se odloči, ali se bo investiralo, ali bo financiranje dolgoročno ali ne bo in tako naprej," je dodal.

Brglez pri tem opozarja, da predlagani pristop sicer odpira določena nova tveganja, vendar ga vidi predvsem kot poskus sistemske prenove upravljanja infrastrukturnih projektov. Po njegovem mnenju ni smiselno obravnavati vsakega projekta posebej, temveč je treba vzpostaviti učinkovit ekosistem, v katerem bi bila ena organizacija sposobna prevzeti celoten proces: od financiranja in načrtovanja do umeščanja v prostor ter izvedbe.