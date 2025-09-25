Brgleza razrešili s funkcije državnega sekretarja

"Vlada Republike Slovenije je na današnji seji izdala odločbo o razrešitvi dr. Milana Brgleza s funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje z dnem 30. septembra 2025," so sporočili po seji vlade.

Vlada je Brgleza imenovala za državnega sekretarja na predlog ministrice za pravosodje Andreje Katič sredi julija lani.