Slovenija

Brgleza razrešili s funkcije državnega sekretarja

Ljubljana, 25. 09. 2025 15.38 | Posodobljeno pred 13 dnevi

N.L.
Vlada je izdala odločbo o razrešitvi Milana Brgleza s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje. Na to funkcijo je bil imenovan julija lani.

"Vlada Republike Slovenije je na današnji seji izdala odločbo o razrešitvi dr. Milana Brgleza s funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje z dnem 30. septembra 2025," so sporočili po seji vlade. 

Vlada je Brgleza imenovala za državnega sekretarja na predlog ministrice za pravosodje Andreje Katič sredi julija lani.

Milan Brglez na volišču
Milan Brglez na volišču FOTO: Aljoša Kravanja

Brglez je bil med letoma 2008 in 2014 predstojnik katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kasneje je bil predsednik državnega zbora, leta 2019 je bil izvoljen za poslanca Evropskega parlamenta.

Aprila lani se je potegoval tudi za mesto predsednika SD, vendar ga je za 10 glasov premagal gospodarski minister Matjaž Han. Brglez je za poslanca Evropskega parlamenta kandidiral tudi na lanskih evropskih volitvah, vendar ni bil izvoljen.

Smuuki
26. 09. 2025 10.08
+5
Ni prav dosti od njega. Povsod ga kmalu prečitajo in odslovijo
ODGOVORI
5 0
zavetnik
26. 09. 2025 08.11
-3
Pameten inteligenten in umirjen že zdavnaj bi moral postati predsednik SD bo rejting stranke bil višji ne pa pod trgovcem in SP Han
ODGOVORI
2 5
Smuuki
26. 09. 2025 13.51
+2
Svojega predsednika si izberejo člani stranke ne opazovalci. Včlani se in ga predlagaj za kandidata in mu zlobiraj večino. Zelo preprosto gre to. Je pa seveda treba delat za rezultat. Tega se pa pri tebi ni za bati. Veliko besed in nič od tega. Tipičen kavč selektor s čipsom in pivom ob daljincu
ODGOVORI
2 0
SLObunkeljn
25. 09. 2025 21.53
+0
On bi moral biti predsednik SD, ne pa Han.
ODGOVORI
3 3
yanay
25. 09. 2025 19.16
+5
Vlada je izdala odločbo o razrešitvi Milana Brgleza s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje. Glede na položaj, ki ga je dr. Brglez zasedal, bi bilo najmanj spodobno, da se javnost obvesti, kakšni so bili razlogi za razrešitev, da se po nepotrebnem ne špekulira o tem!
ODGOVORI
5 0
JApajaDAja
25. 09. 2025 21.44
+2
s 1.10.gre nazaj-na faks.....
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
25. 09. 2025 18.41
+6
Gre nazaj na FDV, na varno?
ODGOVORI
7 1
issaboss
25. 09. 2025 18.33
+2
zgleda da mu nikjer ne gre najbolje
ODGOVORI
4 2
Andrej Lon?ar3
25. 09. 2025 18.02
+6
Čas je da ga razrešijo tudi iz naših pleč in proračuna.
ODGOVORI
8 2
osservatore
25. 09. 2025 17.40
+2
Brglez? Kdo je že to?
ODGOVORI
3 1
Smuuki
26. 09. 2025 13.52
+1
Kr en brglez. Ima lačna usta, veliko potreb pa nič od njega. Noč in dan žre knjige od njega pa nobene fige je nekoč zapisal Prešeren
ODGOVORI
1 0
marker1
25. 09. 2025 16.57
+4
Samo službo je zamenjal in nič drugega, pa tak cirkus.
ODGOVORI
4 0
puspan
25. 09. 2025 17.31
+7
Ne, v rit so ga sunili.
ODGOVORI
9 2
