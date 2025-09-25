Brgleza razrešili s funkcije državnega sekretarja

"Vlada Republike Slovenije je na današnji seji izdala odločbo o razrešitvi dr. Milana Brgleza s funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje z dnem 30. septembra 2025," so sporočili po seji vlade.
Vlada je Brgleza imenovala za državnega sekretarja na predlog ministrice za pravosodje Andreje Katič sredi julija lani.
Brglez je bil med letoma 2008 in 2014 predstojnik katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kasneje je bil predsednik državnega zbora, leta 2019 je bil izvoljen za poslanca Evropskega parlamenta.
Aprila lani se je potegoval tudi za mesto predsednika SD, vendar ga je za 10 glasov premagal gospodarski minister Matjaž Han. Brglez je za poslanca Evropskega parlamenta kandidiral tudi na lanskih evropskih volitvah, vendar ni bil izvoljen.
