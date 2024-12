Briljantni mehurčki v Portorožu

Pripravite se na glamurozni večer vrhunskih penin in okusov! 11. Festival penin, 26. decembra, obljublja praznično doživetje za ljubitelje prestiža in razvajanja.

Na Festivalu penin bo na izbiro več kot 250 penečih vin. FOTO: Jaka Ivančič icon-expand

Nepozaben večer v Kristalni dvorani Kristalna dvorana hotela Kempinski Palace Portorož bo s svojo elegantno kuliso gostila izjemen dogodek, kjer vas bo čakalo več kot 250 vzorcev penečih vin – od nežnih belih, zapeljivih rdečih do elegantnih rosé penin in ekskluzivnih šampanjcev. Svoje mojstrovine bodo predstavili peničarji iz vseh treh slovenskih vinorodnih dežel – Primorske, Posavja in Podravja, skupaj z izbranimi peninami iz Hrvaške, Italije in Španije. Posebno noto večeru bo dodal priznani sommelier Valentin Bufolin, ki bo obiskovalcem predstavil najbolj prestižne francoske šampanjce. Ob okušanju mehurčkov bodo vaše brbončice razvajali kulinarični presežki, med drugim sveže ostrige, slastni suši in jedi s pridihom tartufov. Manjkala ne bo tudi butična ponudba Piranskih solin, ki vključuje solni cvet in čokolado s solnim cvetom. Dogodek bo popestrila razglasitev Naj penine Portoroža 2024. Prepoznaven festival, ki ga organizira Turistično združenje Portorož v sodelovanju s hotelom Kempinski Palace Portorož, podpirajo tudi Luka Koper, Soline in Vinakoper.

V razkošni Kristalni dvorani boste lahko izbrali svojo najljubšo penino. FOTO: Jaka Ivančič icon-expand

Zaokroženo z glasbo in gurmansko večerjo Vzdušje na 11. Festivalu penin bo s svojim edinstvenim nastopom obogatil italijanski DJ in saksofonist Luca Capizzi, ki bo poskrbel, da bo večer zaživel v energičnih ritmih. Tisti, ki želijo večer zaključiti z vrhunskim gurmanskim doživetjem, se lahko odločijo za posebno vstopnico Festival penin Gourmet, ki vključuje štirihodni meni v prestižni restavraciji Sophia, ob spremljavi izbranih penin.

Nadaljujte praznično doživetje na Penine After Partyju. FOTO: Jaka Ivančič icon-expand

Penine After Party v Grandu Po zaključku uradnega dela festivala pa razvajanja še ne bo konec. Od 20. ure naprej vas v nekdanjem skladišču soli Grando čaka sproščen Penine After Party, kjer boste lahko ob glasbi Luce Capizzija, izbranih peninah in kulinaričnih dobrotah nadaljevali svoje praznično doživetje. Vstopnice in informacije Vstopnice za Festival penin po predprodajni ceni so že na voljo na spletni strani festivala ter v TIC Portorož in Piran. Število vstopnic je omejeno. Vstop na Penine After Party je brezplačen.

Prefinjeni kulinarični užitki s spremljavo penin. FOTO: kempinski palace portorož icon-expand