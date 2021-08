Briška rebula privabila svetovne vinske pisce

Priznani briški vinar in predsednik vinskega Konzorcija Brda Marjan Simčič je navdušen, kako se je v nekaj letih razvila drzna ideja. " Ponosen sem, da je naša ideja o skupni čezmejni predstavitvi avtohtone sorte Rebula, ki zajema dva vinorodna okoliša Brda/Slovenija in Collio/Italija v tako kratkem času prerasla v mednarodno prepoznaven vinski dogodek poimenovan Wine Experience Brda, Home of Rebula. Po petih letih skupne promocije sta iz začetne drzne ideje sorta rebula in vinorodni okoliš Brda/Collio pridobila svojo identiteto in mednarodno prepoznavnost. Verjamem, da bo tudi širši krog vinogradnikov/vinarjev v Brdih prepoznal to kot dobro priložnost za promocijo našega teritorija in nas v prihodnjem obdobju podprl s tem, da se nam bo pridružil."

Dogodek povezuje 13 priznanih vinarjev iz dveh držav, a ene same regije: Goriških brd. Na Masterclassu Brda – Home of Rebula , sodelujejo: Marjan Simčič, Edi Simčič, Dolfo, Ferdinand Wines, Ščurek, Klet Brda, Zanut, Moro, Medot in Erzetič s slovenske ter Kristian Keber, Gradis’ciutta in Jermann z italijanske strani Brd.

" V samo petih letih smo uspešno pozicionirali blagovno znamko Brda, Home of Rebula, na svetovni trg ter uporabo slovenskega izraza »rebula« za to izjemno vinsko sorto, poprej v svetu poznano kot »ribolla gialla«. Dokaz temu so zveneča imena iz mednarodnega prostora, ki so se udeležila letošnje in preteklih edicij. Iz leta v leto narašča povpraševanje po tem ekskluzivnem dogodku, ki se ga lahko udeležijo le skrbno izbrani povabljeni vinski pisci in strokovnjaki. Letošnji dogodek Brda, Home of Rebula, je za Slovenijo še toliko pomembnejši zaradi naziva evropske enogastronomske regije, ki seveda daje velik pomen vinu in vinskemu turizmu. Slednji postaja iz leta v leto prav zaradi naših vinarjev eden glavnih razlogov za obisk Slovenije in njenih vinskih regij, " je o dogodku povedala direktorica ZKTMŠ Brda Tina Novak Samec.

Osrednji del dogodka je Masterclass – velika vertikalna degustacija rebul vse od letnika 2016 pa do aktualnega letnika 2020. Degustacijo je vodil Gašper Čarman, eden najvidnejših vinskih strokovnjakov v Sloveniji, lastnik vinske distribucijske mreže, uvoznik tujih vin in najboljši sommelier Slovenije v letih 2013 in 2015.

Aleks Simčič iz vinske hiše Edi Simčič je kot eden izmed prvih pobudnikov za organizacijo tega dogodka izpostavil: "Organizatorji Masterclassa Brda Home of Rebula smo zelo veseli in ponosni, da smo lahko danes tukaj z vsemi, ki so se zbrali v tako velikem številu. Minili sta dve leti od zadnjega dogodka, dve leti, ki sta spremenili marsikaj v našem življenju, ravno tako tudi v življenju vinarjev. Borba za preživetje, težka izkušnja, po drugi strani še večji usmeritvi in pozornosti na samo proizvodnjo vin, nove in pozitivne izkušnje, ki so nam dale še večjo vnemo in zagon, jasno s ciljem po še boljših vinih, po še boljših rebulah. Ko smo organizatorji poskusili letošnja vina z namenom razvrstitve vin v degustacijski red, se je v vinih izredno refleksiral čas zadnjega leta, pozornost, detajli, skrb, finese. Z velikim veseljem, entuziazmom in samozavestjo smo svoja vina danes predstavili. Želimo si, da svetovni pisci to skupno izkušnjo odnesejo s seboj in delijo naša vina s svetom."

Caroline Gilby, Master of Wine iz Velike Britanije, priznana strokovnjakinja s področja vina, specializirana za vina Srednje in Vzhodne Evrope, je sodelovala s predstavitvijo okušanih vin in različnih stilov rebule. Z udeleženci je delila svoj pogled na potencial, ki ga ima rebula kot vino z zelo širokim spektrom možnih slogov. Posvetila se je tudi strategijam promocije rebule in trenutnim nakupnim trendom v Veliki Britaniji in svetu, s posebnim poudarkom na razmerah, ki jih je povzročila pandemija covida-19. "Današnji Masterclass je bil zares izjemen. Prikazuje čezmejno povezovanje vinarjev s predstavitvijo vertikale rebul, od svežih do zrelih in maceriranih in sploh vseh stilov. Kakovost rebul je res izjemna, regija raste in se neverjetno hitro razvija. Vznemirljivo je opazovati, kako se skozi interpretacijo in opis vsakega vina s strani vinarjev odražata posameznikova filozofija in osebna nota. Skozi trto in teritorij se reflektira vizija briških vinarjev," je dejala.

Denis Rusjan, izredni profesor na oddelku za agronomijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, je predstavil Terroir Brda kot živi biosistem in koncept trajnostne pridelave grozdja in vina, ki predstavlja uspešno sobivanje različnih, a enako pomembnih in enakovrednih deležnikov ekosistema.

Stefano Cosma, vinski strokovnjak, publicist ter poznavalec zgodovine rebule, je predstavil položaj regije Brda - Collio in rebule v cesarski klasifikaciji iz leta 1785, ko so se v goriški grofiji odločili za razvrstitev najboljših vin tedanjega časa glede na njihovo kakovost.

Mladi in perspektivni vinar iz Collia, Kristian Keber, v skupen nastop in promocijo verjame že od vsega začetka: "Brda in Collio sta bili stoletja skupen teritorij in izraz kakovosti je predstavljal njen vinum ribolium, še preden je ta postal posamezna sorta. Danes, ko smo vsi del Evrope, bi bilo pravilno, da bi se naši griči znova združili v skupen okoliš, predvsem s pomočjo rebule, tako bomo postali skupaj vplivnejši na mednarodnem trgu."

Brda, Home of Rebula, je projekt, ki je leta 2017 združil briške vinarje iz Slovenije in Italije (Collio), ki so z rebulo že prodrli na tuje trge in začutili potrebo, da svetu razložijo, zakaj tako močno verjamejo v potencial te domače sorte. S koordinacijo ZKTMŠ Brda so tako doslej v Brdih gostili že več kot 100 novinarjev iz različnih evropskih držav, ZDA in Kitajske, ki so objavili serijo člankov v relevantnih strokovnih medijih, kot sta Decanter (Velika Britanija) in Wines and Spirits (ZDA), ali časopisih nacionalnega dometa, kot je italijanska La Repubblica.

Rebula v kulinaričnih čarovnijah

V letu 2020 je šest slovenskih restavracij dobilo težko pričakovane michelinove zvezdice. Kar dva od nagrajenih chefov – Tomaž Kavčič in Uroš Fakuč – bosta s svojimi kulinaričnimi kreacijami iskala odgovore na različne sloge rebule. Tomaž Kavčič je svoje krožnike v Vili Vipolže predstavil pod imenom Poklon rebuli. V večernem aperitivu bo Uroš Fakuč na Gradu Dobrovo v novem Domu rebule posvetil posebno pozornostjo spajanju jedi do izjemnega letnika rebule 2020. Zaključno večerjo z rebulami velikih letnikov bo gostil Uroš Klinec, priznani ustvarjalec briške kulinarične podobe. Tuji in domači vplivni gostje bodo v Brdih specifike briških vinarjev, teritorija in vin spoznavali še v petek.

Organizacijo dogodka so omogočili: vinski Konzorcij Brda, sodelujoči vinarji, Občina Brda, ZTKMŠ Brda (Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda), eVino in Slovenska turistična organizacija.