Britanci navdušeni nad Šeškovo partnerico: 'Spoznajte osupljivo Anito'

Benjamin Šeško je postal novi nogometaš Manchester Uniteda, potem ko so Rdeči vragi vendarle uspeli skleniti dogovor z RB Leipzigom. Kot poroča The Athletic, sta se United in Šeškov dosedanji klub Leipzig dogovorila za prestop in odškodnino v višini 76,5 milijona evrov ter 8,5 milijona dodatkov. 22-letni slovenski napadalec se tako seli v angleško Premier ligo, dolga prestopna saga pa se končno zaključuje.

"Njegova odlična forma v Bundesligi je pritegnila pozornost številnih vrhunskih klubov v Angliji, slovenski napadalec pa ne bi dosegel vsega brez podpore svojega dekleta Anite Vidović," pa piše The Sun. 27-letna Anita, ki je od Šeška starejša pet let, je bila njegova opora skozi vso njegovo kariero. Anita je diplomirala na Fakulteti za javno upravo in zdaj na družbenih omrežjih veliko razkriva o svojem razmerju s Šeškom. Par je na svojih spletnih objavah vedno videti zelo zaljubljeno, na družbenih omrežjih pa sta se prvič skupaj pojavila leta 2022. Anita vedno podpira Šeska in deli svoje fotografije v njegovih dresih in videoposnetke s tribun na njegovih tekmah, so zapisali.