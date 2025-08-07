Svetli način
Slovenija

Britanci navdušeni nad Šeškovo partnerico: 'Spoznajte osupljivo Anito'

London , 07. 08. 2025 21.41 | Posodobljeno pred eno minuto

Britanski mediji, ki so z navdušenjem pospremili novico o prestopu našega reprezentanta k Rdečim vragom, so se razpisali tudi o njegovi osupljivi partnerici. Šeško je v dolgoletnem razmerju z Anito Vidović. Anita je sestra Borisa Vidovića, ki je Otočane kot prvi Slovenec navdušil v britanskem resničnostnem šovu Otok ljubezni. Dolgoletna zaljubljenca, ki se selita na Otok, zaljubljene trenutke delita tudi na družbenih omrežjih.

"Spoznajte osupljivo partnerico Benjamina Šeška, sestro priljubljenega Otočana iz šova Otok ljubezni," piše britanski The Sun.

Benjamin Šeško je postal novi nogometaš Manchester Uniteda, potem ko so Rdeči vragi vendarle uspeli skleniti dogovor z RB Leipzigom. Kot poroča The Athletic, sta se United in Šeškov dosedanji klub Leipzig dogovorila za prestop in odškodnino v višini 76,5 milijona evrov ter 8,5 milijona dodatkov. 22-letni slovenski napadalec se tako seli v angleško Premier ligo, dolga prestopna saga pa se končno zaključuje.

"Njegova odlična forma v Bundesligi je pritegnila pozornost številnih vrhunskih klubov v Angliji, slovenski napadalec pa ne bi dosegel vsega brez podpore svojega dekleta Anite Vidović," pa piše The Sun. 27-letna Anita, ki je od Šeška starejša pet let,  je bila njegova opora skozi vso njegovo kariero. Anita je diplomirala na Fakulteti za javno upravo in zdaj na družbenih omrežjih veliko razkriva o svojem razmerju s Šeškom. Par je na svojih spletnih objavah vedno videti zelo zaljubljeno, na družbenih omrežjih pa sta se prvič skupaj pojavila leta 2022. Anita vedno podpira Šeska in deli svoje fotografije v njegovih dresih in videoposnetke s tribun na njegovih tekmah, so zapisali.  

Kot so še spomnili, je odraščala ob nogometu po zaslugi bratovega igranja v Nemčiji in na Poljskem. Njen brat Boris Vidović je prav tako že navdušil Britance kot prvi Slovenec, ki je vstopil v originalni resničnostni šov Otok Ljubezni. Njegovo pot v šovu lahko spremljate tudi na Voyo. 

Anita se je za naš podkast predkratkim razgovorila o tem, kako se je počutila ob spremljanju brata v ikoničnem ljubezenskem šovu. 

The Sun ga je opisal kot zvezdo 'Case Amor'.

Boris in Anita Vidović
Boris in Anita Vidović FOTO: osebni arhiv
