Britanka ni več vedela, kje je, rešil jo je telefon

Blejski policisti so včeraj popoldne v sodelovanju z bohinjskimi gorskimi reševalci pomagali državljanki Velike Britanije, ki se je v dežju in megli izgubila na območju Stare Fužine, je sporočil predstavnik PU Kranj Bojan Kos. "Neorientirana je obstala na območju razgledišča na Peči, lokacijo pa so policisti pridobili v razgovoru z njo, ko jim je na njihovo zaprosilo poslala fotografije okolice, kjer se nahaja, in GPS koordinate na telefonu. Do vasi so jo pospremili gorski reševalci," je pojasnil.

Kos ob tem poudarja, da izletov v gore ne smemo jemati zlahka, neorientiranost na težje dostopnem terenu in v gorah je namreč lahko resna težava. "Tudi neizkušen planinec bo zelo verjetno našel pravo izhodišče za turo, težje bo na križanjih poti potem izbral tisto pravo, če se na turo ni dobro pripravil. Zato je treba dobro vedeti, kam gremo, kakšen je predviden čas hoje, na kakšno višino pridemo, katere gore so v okolici in spremljati oznake na poteh," je dodal nasvet.

Zahtevnost vsake, tudi lažje ture v gore, se nevarno poveča ob:

– slabi pripravi,

– zmanjšani vidljivosti,

– nepoznavanju terena,

– neznanju orientacije,

– pomanjkanju oznak na poti.