Britanska mednarodna šola je dosegla oceno ‘Odlično’ v prav vsaki izmed ocenjevanih kategorij in se tako uvrstila med najboljše britanske šole na svetu.

Pregled in inšpekcijsko poročilo zajemata ključna področja glede kakovosti učnega načrta; kakovosti poučevanja in učenja; duhovni, moralni, družbeni in kulturni razvoj učencev; njihovo počutje, zdravje in varnost; ustreznost lastnikov in osebja; prostori šole in reševanje pritožb. Ključni del inšpekcijskega pregleda je oceniti, v kolikšni meri je britanski način (značaj), upoštevan v učnem načrtu, načinu poučevanja, skrbi za učence in njihove akademske dosežke.

11. Učencem so na voljo številne možnosti za interakcijo, sodelovanje in učenje z vrstniki.

9. Celotna šolska skupnost, učitelji, administracija in pomožno osebje delujejo kot ekipa in spodbujajo visoko kakovostno oskrbo za vse učence.

7. Učenci so samozavestni, pozorni, vzorni, spoštljivi do drugih in imajo dobro razvite socialne veščine.

6. Duhovni, moralni, družbeni in kulturni razvoj je odlika tako učnega načrta kot poučevanja. Šola vsem učencem omogoča, da razvijejo svoje osebne veščine in talente.

2. Skozi bogat učni načrt in spodbudno učno okolje, so učencem na voljo številne priložnosti, da lahko usmerjajo svoj razvoj.

1. Učenci so srečni, samozavestni, prijazni, vzorni in motivirani.

Britanska mednarodna šola v Ljubljani ponuja tradicionalno britansko izobraževanje, ki temelji na individualnem pristopu k učenju, kar vsakemu otroku omogoča, da doseže svoj polni potencial. Šolo obiskujejo otroci med 2. in 18. letom starosti. Poleg individualnega pristopa so učenci deležni pristne mednarodne izkušnje, saj šolo obiskujejo otroci iz več kot 40 različnih držav. Vsi učni predmeti, z izjemo tujih jezikov, se poučujejo v angleščini.

"Z močnim in premišljenim vodstvom se je šola od zadnjega pregleda osredotočala na nenehne izboljšave. Očiten poudarek je na kakovosti poučevanja in akademskih rezultatih učencev. Kot rezultat natančno načrtovanega učnega načrta in profesionalno izpeljanih učnih ur, učenci odlično napredujejo." - PENTA Poročilo o opravljeni inšpekciji, 2021

Otroci uživajo v pozitivnem in varnem okolju, v katerem je vsak obravnavan kot posameznik. Otroke spodbujajo, da so vsestranski, motivirani in skrbni posamezniki. Načelo šole BISL je gojiti strast do učenja znotraj mednarodnega okolja. Na šoli BISL se zavedajo, da želite svojemu otroku zagotoviti najboljšo izobrazbo, zato sledijo angleškemu nacionalnemu učnemu načrtu za osnovno in srednjo šolo. Prizadevajo si zagotavljati učni načrt, ki učence spodbuja k doseganju najboljših rezultatov IGCSE in A-Level.

"Ponosni smo na naše nedavne izpitne rezultate, saj so naši učenci dosegli nadpovprečne rezultate v svetovnem merilu, zato se lahko vpišejo na najboljše univerze po svetu." Ker pa se zavedajo, da samo najvišje ocene ne smejo biti edina prioriteta, si prizadevajo, da učenci napredujejo na vseh področjih. Vsem učencem so na voljo priložnosti, da razvijejo širok spekter veščin tako znotraj kot tudi zunaj učilnice.

V ta namen ponujajo tudi obširen obšolski program, ki vključuje šport, umetnost, glasbo, učenje tujih jezikov in program MEPI (mednarodno priznanje za mlade, nagrada vojvode Edinburškega). Na splošno pa se šola ne osredotoča samo na učenje po programu, temveč spodbuja višjo raven razmišljanja, učenci se učijo razvijati ideje, reševati težave in poiskati rešitve.

Skozi skupinsko delo razvijajo svoje veščine sodelovanja. Za razvoj vodstvenih sposobnosti imajo učenci več možnosti, med drugim se lahko preizkusijo v vodstvenih funkcijah, kot so: glavni fant, glavno dekle, študentski svet in predstavniki hiš. Vsak dan želijo otrokom ponuditi dragoceno učno izkušnjo s kakovostnim izobraževanjem in spodbujanjem učencev, da se celostno vključijo v šolsko dogajanje.

