Britanska veleposlanica Tiffany Sadler: Ljubezen do glasbe združuje tudi v težkih časih

Veleposlaništvo Velike Britanije v Ljubljani je v sodelovanju z Veleposlaništvom iz Ukrajine in Slovensko filantropijo organiziralo dobrodelni koncert, na katerem so zbirali sredstva za ukrajinske begunce v Sloveniji. Gostiteljica dogodka, britanska veleposlanica v Sloveniji, Tiffany Sadler, je poudarila, da je pomembno povezovanje in partnerstvo držav v teh težkih časih, glasba pa je pravi način združevanja.

Dobrodelna dejavnost je v času, ko se pojavijo vojne in humanitarne krize, še posebej pomembna. Je način, s katerim lahko sočloveku pokažemo, da nam je še mar in da še premoremo empatijo, s katero začutimo stisko sočloveka in mu ponudimo pomoč. Vojna v Ukrajini ni pretresla le Ukrajincev, ki so bili primorani množično zapustiti svoje domove, se posloviti od svojcev in someščanov ter poiskati varno zavetje v tujini-tudi v Sloveniji. Prav za njih, za ukrajinske begunce, so na sinočnjem dobrodelnem dogodku v ljubljanskem hotelu Slon zbirali donacije, s katerimi jim bodo pomagali preživeti v Sloveniji.

icon-expand Dobrodelni koncert za pomoč ukrajinskim beguncem FOTO: Luka Kotnik

Dobrodelni koncert je v sodelovanju z ukrajinskim veleposlaništvom v Sloveniji in Slovensko filantropijo, organiziralo veleposlaništvo Velike Britanje, ki je med nastopajoče povabilo Biritish Army Band iz Colchestra, ki je nastopil v sodelovanju z 'Music for the Future' Orchestrom, novonastalim partnerstvom, ki je združilo mlade glasbenike iz Ukrajine in Slovenije. Pridružili so se jim tudi glasbeniki Britanske mednarodne šole v Ljubljani.

Britanska veleposlanica v Ljubljani, Tiffany Sadler, je v svojem nagovoru gostov poudarila, da je glasba tista, ki združuje, ker pa podpirajo delo Slovenske filantropije in sočustvujejo z ukrajinskimi begunci, so se odločili za organizacijo dobrodelnega dogodka. Poudarila je, da so dogodki v Ukrajini grozljivi, prav zato so se odločili za dogodek, na katerem so zbirali sredstva, s katerimi bodo pomagali ukrajinskim beguncem, da si bodo lahko zgradili boljšo prihodnost. Kot je povedala v izjavi za 24ur.com, je to tudi sporočilo dogodka; podariti upanje za prihodnost in sodelovanje mladih glasbenikov, ki simbolizira povezovanje v teh težkih časih.

Dogodka se je udeležila tudi namestnica veleposlanika Ukrajine v Sloveniji Natalia Markevych, ki je v svoji izjavi izrazila hvaležnost Slovencem, ki so velikodušno ponudili pomoč Ukrajincem. Dodala je, da je zelo ponosna, da je lahko del tega dobrodelnega dogodka, s katerim ukrajinski begunci v Sloveniji pomagajo svoji domovini in preko glasbe kažejo ukrajinsko dušo svetu in tudi Sloveniji. Markevycheva si je ob tem zaželela, da bi dogodek rezultiral v še več ponujene pomoči Slovencev Ukrajini.

Namestnica veleposlanika Ukrajine v Sloveniji je izrazila tudi svoje presenečenje nad pripravljenostjo nudenja pomoči Slovencev, ki so tako toplo sprejeli ukrajinske begunce.

Slovenska filantropija je organizacija, ki že vrsto let nudi pomoč migrantom in beguncem, ki prihajajo v Slovenijo. Bodoči izvršni direktor Franci Zlatar je povedal, da so ukrajinski begunci, ki so prišli v Slovenijo v začetni fazi potrebovali predvsem veliko materialne pomoči, sedaj pa potrebujejo vedno več integracijskih programov, s pomočjo katerih bi lahko postali dejavni člani slovenske družbe. "Odziv Slovencev je bil zelo pozitiven, pri tem je potrebno poudariti, da se Slovenci zmeraj, ko gre za take krizne situacije, zelo pozitivno odzivamo in smo pripravljeni nuditi določene oblike prostovoljskega dela, tudi sprejeti begunce k sebi," je dejal Zlatar in dodal, da bodo s takimi in podobnimi dogodki še naprej zbirali sredstva za njihove dejavnosti in zagotoviti sredstva za svoje delovanje v prihodosti.