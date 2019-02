Britanski zunanji minister Slovenijo označil za 'sovjetsko vazalno državo'

"Slovenijo sem tokrat sem prvič obiskal kot zunanji minister. Ni sicer prvi obisk Slovenije, ampak prvi na tem položaju," je uvodoma na novinarski konferenci po pogovorih s Cerarjem dejal Hunt. "In res sem vesel, da sem tukaj, saj je Združeno kraljestvo kot sorodna evropska država zelo ponosna na preobrazbo, skozi katero je šla Slovenija v zadnjih 30 letih," je nadaljeval, nato pa pristavil: "Resnično presenetljivo preoblikovanje iz sovjetske vazalne države v moderno evropsko demokracijo, članico Evropske unije, članico Nata, v državo s cvetočim gospodarstvom, ki vsako leto beleži višji turistični obisk. To je resnično primer Evrope v najboljšem."

Britanski zunanji minister Jeremy Hunt je te dni tarča kritik in posmeha. Na nedavnem obisku v Sloveniji , kjer sta s slovenskim zunanjim ministrom Mirom Cerarjem govorila o zaščiti in pravicah državljanov obeh strani po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, je Slovenijo namreč označil za "sovjetsko vazalno državo".

Na račun Huntovega neznanja oziroma neozaveščenosti glede tega, da je bila Slovenija (nekoč kot del Socialistične federativne republike Jugoslavije) članica gibanja neuvrščenih, je zavrelo tudi v britanskih medijih.

"Jugoslavija je kot članica zveze komunističnih držav s Sovjetsko zvezo sicer doživela tako vzpone kot padce. A vodja Josip Broz Tito je kljuboval moskovski nadvladi in spodbujal tisto, kar je imenoval samostojna pot do socializma," piše The Guardian.