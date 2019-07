British Airways povezal ljubljansko letališče s Heathrowom

Britanski letalski prevoznik British Airways vzpostavlja redno letalsko povezavo Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana z londonskim letališčem Heathrow. Prvo letalo je malo pred 21. uro pristalo na ljubljanskem letališču, odprtje nove povezave pa je pospremilo slavnostno rezanje traku.

Britanski nacionalni prevoznik je na prelomu tisočletja že redno povezoval ljubljansko letališče z Londonom, in sicer tedaj z letališčem Gatwick, medtem ko je Adria Airways takrat letela na Heathrow. V vrhuncu letošnje turistične sezone pa British Airways ponovno prihaja na ljubljansko letališče, ki ga bo tokrat povezoval s Heathrowom, najbolj prometnim evropskim letališčem, s katerim Slovenija trenutno nima letalske povezave. Leti so zaenkrat načrtovani le med poletjem, in sicer dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in petkih.

British Airways je povezal ljubljansko letališče s Heathrowom. FOTO: Bobo

Sprva načrtovano 180-sedežno letalo Airbus 320 bo na liniji ob ponedeljskih nadomestilo večje, 220-sedežno letalo Airbus 321, saj se leti zelo dobro polnijo. Glede na to, se na letališču nadejajo, da bo British Airways morda redno letalsko povezavo, ki je pomembna tudi zaradi dobrih povezav za potovanja po svetu, razširil tudi na druge letne čase. Na nocojšnjem odprtju nove povezave so bili poleg predstavnikov Fraporta Slovenija in British Airwaysa med drugim prisotni britanska veleposlanica v Sloveniji Sophie Honey, slovenski veleposlanik v Združenem kraljestvu Tadej Rupel in direktorica Britansko-slovenske gospodarske zbornice Barbara Uranjek.

Slavnostni prerez traku. FOTO: Bobo