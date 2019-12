Britof: meritve še vedno kažejo na prisotnost plina

Kot je sporočil predstavnik PU Kranj Bojan Kos, bodo pristojni danes na kraju izvedli kontroliran preizkus napeljave s posebno nenevarno tekočino. Obstaja možnost, da bo na območju in v okolici zaznati vonj, ki je podoben amoniaku. Snov in test nista nevarna za zdravje in okolico, opozarja.

Redne meritve koncentracije plina so, tako kot že vse od torkove eksplozije naprej, potekale tudi to noč. Dopoldanske meritve v vseh jaških so pokazale najvišjo koncentracijo na območju, kjer je prišlo do napake na plinovodu in v sredo tudi že do zamenjave okvarjenega dela, medtem ko so nižje in višje od te točke koncentracije plina manjše ali pa nične.

"Danes je padla odločitev, da odpremo 30 do 40 kvadratnih metrov celotnega cestnega telesa na tem delu in s tem omogočimo izpust plina v atmosfero," je povedal poveljnik civilne zaščite Mestne občine Kranj Sašo Govekar. Razkopali bodo novo cesto, na kateri je bil šele pred enim mesecem položen grob asfalt. Finančno bo to sicer precejšen zalogaj, vendar pa, kot poudarja Govekar, je varnost na prvem mestu.