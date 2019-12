Britof: vrednost plinov v zemljini se je občutno zmanjšala

Na območju, kjer je v Britofu pri Kranju eksplodiral zemeljski plin, so že včerajšnje meritve pokazale, da plin v jaških in objektih ni prisoten , je pa s plinom prepojena zemljina. Današnje ponovljene meritve plinov kažejo še boljšo sliko kot včeraj, saj se je vrednost plina v zemljini zmanjšala za kar nekajkrat, meritve v jaških pa so enaki zadnjim. Pristojni so že odstranili določen del zemljine na kraju.

Do nadaljnjega bodo gasilci izvajali kontrolo območja, prisotna pa ostaja tudi policija. Jutri in v torek bodo izvedli nove meritve plinov, potem pa bodo sprejeli odločitev o tem, kako naprej. Na območju in v okolici je uporaba odprtega ognja še vedno prepovedana.

Cesta ostaja zaprta do nadaljnjega, zato s PU Kranj starše otrok nižjih razredov Osnovne šole Predoslje prosijo, naj pred jutrišnjim poukom z otroki prehodijo spremenjeno šolsko pot in jim pokažejo, kje in na kaj naj bodo pozorni, da bodo varno prišli v šolo in domov. Voznike pa policisti pozivajo, da na obvozih vozijo previdno in otrokom tako omogočijo varno udeležbo v prometu.

Spomnimo

Kot je znano, je v torek popoldan v vodovodnem jašku na cesti v bližini gasilskega doma v Britofu odjeknila eksplozija. Pri tem sta bila poškodovana dva delavca, ki sta opravljala dela v jašku, in štirje otroci, ki so bili v bližini. Nobeden od poškodovanih naj ne bi imel večjih trajnih posledic. Pri eksploziji ni bila poškodovana nobena hiša, so pa začasno evakuirali stanovalce 20 objektov, ki so se v torek zvečer že lahko vrnili v svoje domove.