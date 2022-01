Brkinski kmetje so obupani zaradi škode, ki jo povzročajo divji prašiči. Številni celo opuščajo kmetijsko dejavnost. Tako razoranih pašnikov, kot so letos, ne pomnijo. Divji prašiči so se tako udomačili, da prihajajo h govedi na pašo in se po vaseh sprehajajo sredi belega dne. Od obiskov jih ni odvrnil niti novozapadli sneg.