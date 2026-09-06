Brnenje med trgatvijo: grozdje prevažajo z motorji

Motorji pa so brneli tudi v Limbušu, in to - ne boste verjeli - med trgatvijo. Pri Jaunikovih, kjer imajo 15 hektarjev vinograda, so se obiranja trte lotili čisto po svoje - grozdje namreč prevažajo kar z motokros motorji. Čeprav trgajo mesec dni prej kot običajno in je trto na tem območju prizadelo vse - od zmrzali do toče in suše, pa vinogradniki pravijo - da bo iz grozdja, ki je dozorelo, vino odlične kakovosti.