Črni oblaki nad Brnikom: možnost velike stavke in težavno reševanje Adrie

Lani so Fraport in vsi trije sindikati sklenili novo pogodbo, a jih letos čaka težja naloga - pogajanja o njenem tarifnem delu. Že pred enim mesecem, je glavni sindikat poklicnega gasilstva jasno povedal svoje zahteve.

Za vodstvo Fraporta so te zahteve previsoke, predvsem zaradi vseh investicij, ki jih družba trenutno izvaja. Letos so na primer začeli z razširitvijo potniškega terminala, ki je ocenjen na nekaj več kot 7 milijonov evrov, skupno pa jih v obdobju petih let čakajo investicije, vredne približno 40 milijonov evrov. Zaposlenim so zato ponudili alternativo.

5-odstotno povečanje plač v mesecu septembru, nato dvig letne eksalacije plač, ki je bila do zdaj 0,85 odstotna na en odstotek in pa dve dodatni povišanji plač za 1,84 odstotka v letih 2021 in 2022.

Pri Fraportu so prvo zvišanje plač že izvedli, veljati bo začelo naslednji mesec. A sindikatom to ni dovolj, zahtevajo še dodatnih sedem odstotkov. Na karkoli manj ne bodo pristali. V petek bodo nadaljevali pogajanja in če ne bodo našli skupnega jezika, bodo resno razmislili o stavki.