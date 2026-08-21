'Mali' Brnik je bil zaradi Dončića (pre)velik

Čeprav so včeraj ves dan osrednjo medijsko pozornost dobivali tisti, ki jim je uspelo vsaj za nekaj trenutkov pred znanim ljubljanskim hotelom ali prestižno restavracijo uzreti največjega slovenskega športnega zvezdnika in najdražjo košarkarsko ekipo vseh časov, se nič manj niso trudili niti tisti na Gorenjskem.

Ko je bilo luksuzno zasebno letalo, ki ga je za svoje soigralce najel Luka Dončić, še visoko nad Francijo, so se med dopustnike z velikanskimi kovčki že pomešali prvi, ki so na Brnik prišli s še manj kot ročno prtljago. Da niso tam zato, da bi odpotovali na počitnice ali službeno pot, jih je izdalo tudi zvedavo oziranje naokrog.

Čakajoč na Dončića in Lakerse na Brniku FOTO: 24ur.com

Najprej so nekaj časa stali pred vrati novega terminala z napisom "Prihodi", skozi katera prihajajo potniki iz običajnih letal, nato so se začeli pogledovati proti ljubemu staremu terminalu, nad vhodom katerega zdaj visi tabla, na kateri piše VIP-storitve. So vrata, namenjena zelo pomembnim potnikom, tista prava?

Oprezali za Brabusom

Med tistimi, ki so se to spraševali, so bili mladi košarkarji iz bližnjega Šenčurja. "Danes zjutraj sem dobil klic, da pristanejo ob 11.40, objavljeno je bilo na 24ur, zato smo prišli. Po podpis od Dončića," pravi Jan. "Jaz ga že imam," se hitro oglasi Maj. "Dobil sem ga na tekmi z Estonijo, ko je šel proti garderobi, sem mu dol vrgel majico in jo je podpisal," pripoveduje. Zato je sam tokrat upal na podpis Bronnyja Jamesa, sina slavnega LeBrona Jamesa, ki je sicer pravkar zapustil Lakerse in bo v prihajajoči sezoni igral proti njim. Njegov mladi sin pa ostaja v Dončićevi ekipi in je takoj za Luko tudi član ekipe z največ sledilci na družbenih omrežjih.

Maj, Sven in Jan FOTO: 24ur.com

Med pogovorom z nami pa fantje - z njima je še Sven - ugibajo, da če Dončića že ni na ekipnem letalu, ali jih bo prišel vsaj pričakat na letališče. "Če zagledamo Brabusa, zagotovo pride," so prepričani, da bi se Dončić na Brnik pripeljal sam, iz svojega bogatega voznega parka pa bi izbral črnega mercedesa, s katerim je pogosto opažen v Sloveniji.

Zaklad v sobi

"Blizu je, pojdiva pogledat," sta srečo prišla poskusit tudi Kranjčana, svetlolasi Nac in njegova mama Manca. Prišla pa sta pripravljena. Ko vprašamo, na kaj želita, da bi se jima Dončić podpisal, Manca spusti eno naramnico in iz torbe pokuka žoga.

Nac sicer Dončićev podpis že ima, ta krasi športne copate, ki jih zato čuva kot največjo dragocenost. Ne nosi jih niti ob posebnih priložnostih, ampak počivajo v sobi na polici. Če bi tokrat uspel dobiti njegov podpis na žogo, se za superge vseeno ne bi nič spremenilo: "Ne, še vedno bodo na polici," je bil jasen fant, ki tudi sam trenira košarko v Radovljici v kategoriji U13.

Katera vrata?

FlightRadar24, ki v živo spremlja dogajanje na nebu, je kazal, da bo težko pričakovano letalo vsak hip pristalo. Treba se je bilo hitro odločiti, kam se postaviti. Rumenih in vijoličnih majic je bilo na Brniku vedno več, (dez)informacije so se širile kot požar. Običajni prihodi, VIP prihodi? Iskanje starih novic - kako je bilo v preteklosti?

Pred VIP izhodom FOTO: 24ur.com

Ko je leta 2021 v Slovenijo pripotovalo vrhovno vodstvo takratnega košarkarskega kluba, Dallas Mavericksov, so ležerno prikorakali skozi glavni vhod vseh na očeh.

Enako smo posneli tudi samega Luko, ko se je iz ZDA v Slovenijo vrnil aprila 2023. Leto dni pozneje, ko je prišel z Anamario Goltes in hčerkico Gabrielo, pa se je pozornosti novinarjev in navijačev izognil ter letališko stavbo zapustil skozi stranski izhod. Kako bo tokrat?

Nazadnje je pretehtala odločitev, da je za uzreti Američane tudi tokrat največ možnosti pri stranskem izhodu v smeri Adria Tehnike, češ da so ga izbrali tudi portugalski nogometaši s Cristianom Ronaldom na čelu, ko so prišli na gostovanje v Slovenijo. Tja so se najprej začeli pomikati novinarji, pa en navijač, drug, in osrednja ploščad se je kmalu izpraznila, čredni nagon je začel delovati.

Stampedo v nasprotni smeri

Le Alina s svojo družino še naprej sedi na stebričku pred starim terminalom in se ne pusti motiti. "Šli smo kupit magnet in v trgovini smo slišali, da bodo zagotovo šli čez ta izhod. Da Luka stranskega izbere le, kadar je z družino, ki jo želi zaščititi," pripoveduje deklica, ki se je ravno vrnila z odbojkarskih priprav v Italiji. Ostali družinski člani so jo pričakali na Brniku, ko pa so slišali, da skoraj hkrati pristaja tudi letalo iz Los Angelesa, so se odločili, da počakajo in poskusijo srečo. Nenadoma pa stampedo iz nasprotne smeri. Vsi tisti navijači, ki so se prej odpravili proti Adria Tehniki, začnejo teči nazaj. Tečejo mimo VIP-izhoda, mimo navadnih prihodov, na drug skrajni konec letališča, kjer je vozlišče za logistični tovor.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Pogled na letalo Lakersov 24ur.com

Pogled na letalo Lakersov 24ur.com

Pogled na letalo Lakersov 24ur.com





Za ograjo res ugledajo tako željeno jekleno ptico iz ZDA, ki že varno počiva na ploščadi. Škljocanje objektivov, brnenje kamer. Toda z razdalje se ne da ugotoviti, v katero smer se kdo premika. Kam pa zdaj? Nov krog, nov tek, novo iskanje strateške pozicije.

Čakajoč na Dončića in Lakerse na Brniku FOTO: 24ur.com

'Druga kasta'

Miran je na motorju. Na polju je ravno ujel pristanek letala, nato pa se pripeljal do terminala. "Stal sem tam, kjer je obvozna pot, kjer lahko prideš najbližje stezi. Običajno grem tja, kadar snemam tudi druga letala," pripoveduje. Tekačem se ne pridruži. "Vprašanje, če ne bo avtobus prišel kar na stezo in se bodo vkrcali kar tam," razmišlja. "Po pravilih bi morali iti skozi carino, ker je pa to druga kasta, ne vem, kako je zanje," se sprašuje.

Miran je prihod letala ujel sredi polja FOTO: 24ur.com

"Ste ujeli Dončića?" nam kličejo s terase letališkega bara, ko se tavajoče že ničkolikokrat pomaknemo mimo njihove mize. Družina Rožič iz Maribora s prijatelji potuje v Makedonijo na festival džezbaleta, kjer bodo nastopila njihova dekleta. Zato imajo s seboj tudi slovensko zastavo, ki jo razgrnejo, da bi z njo pričakali Luko Dončića, za katerega še vedno vsi na Brniku upajo, da bo prišel pričakat soigralce.

Slovenska zastava na poti na Ohrid FOTO: 24ur.com

Več sreče ... jutri?

Minute minevajo, ko nekdo zavpije: "Pa saj so se že zdavnaj odpeljali!" Mediji so že objavili fotografije črnih kombijev, ki brzijo proti Ljubljani, ko so navijači pred letališkimi izhodi še vedno upali, da niso prišli zaman.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Lakersi odhajajo z Brnika Luka Kotnik

Lakersi odhajajo z Brnika Luka Kotnik

Lakersi odhajajo z Brnika Luka Kotnik

Lakersi odhajajo z Brnika Luka Kotnik





