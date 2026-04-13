Brnik miren, Evropa v skrbeh: grožnja pomanjkanja letalskega goriva

Glavna čarterska poletna sezona se na Brniku začne konec maja, a glede na vojno, zaplete z gorivom in višje cene so letošnji načrti drugačni. "Po moje klasika, Hrvaška ali pa kaj drugega," pravijo turisti.

Drugi so bolj previdni. "Še bomo spreminjali načrte glede na dogajanje v svetu," pravijo. "Kakšni sosednji kraji, Hrvaška, Italija, nimamo v načrtu nobenih daljših potovanj zdaj."

"Odvisno, kako se bo dogajalo v svetu, bomo videli. Ponavadi smo šli okoli in okoli po celem svetu, zdaj letos pa je malo tako, bomo videli, kako bo z letalskimi kartami," so zaenkrat še negotovi potniki.

Kako je pa z gorivom? Če so na nekaterih italijanskih letališčih, tudi v Benetkah in Milanu, že začasno omejili gorivo za lete, na Brniku zagotavljajo, da je dobava goriva nemotena.

"Mi smo v stalnih stikih tudi z dobaviteljem goriva, to je Petrol, in tudi od tam sporočajo, da ne pričakujejo nobenih pomanjkanj in da oskrba z gorivom do nadaljnjega poteka nemoteno," pravi Janez Krašnja iz Fraporta Slovenija.

Odgovora s Petrola, edinega dobavitelja kerozina Brniku, nismo dobili. Kako je z odpovedmi letov? "Zmanjšanja letov zaradi goriva ni, tiste odpovedi, ki so, so samo za Fly Dubai za Dubaj in GP Aviations za Prištino, to so posledice vojne."