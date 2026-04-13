Brnik miren, Evropa v skrbeh: grožnja pomanjkanja letalskega goriva

Glavna čarterska poletna sezona se na Brniku začne konec maja, a glede na vojno, zaplete z gorivom in višje cene so letošnji načrti drugačni. "Po moje klasika, Hrvaška ali pa kaj drugega," pravijo turisti.
Drugi so bolj previdni. "Še bomo spreminjali načrte glede na dogajanje v svetu," pravijo. "Kakšni sosednji kraji, Hrvaška, Italija, nimamo v načrtu nobenih daljših potovanj zdaj."
"Odvisno, kako se bo dogajalo v svetu, bomo videli. Ponavadi smo šli okoli in okoli po celem svetu, zdaj letos pa je malo tako, bomo videli, kako bo z letalskimi kartami," so zaenkrat še negotovi potniki.
Kako je pa z gorivom? Če so na nekaterih italijanskih letališčih, tudi v Benetkah in Milanu, že začasno omejili gorivo za lete, na Brniku zagotavljajo, da je dobava goriva nemotena.
"Mi smo v stalnih stikih tudi z dobaviteljem goriva, to je Petrol, in tudi od tam sporočajo, da ne pričakujejo nobenih pomanjkanj in da oskrba z gorivom do nadaljnjega poteka nemoteno," pravi Janez Krašnja iz Fraporta Slovenija.
Odgovora s Petrola, edinega dobavitelja kerozina Brniku, nismo dobili. Kako je z odpovedmi letov? "Zmanjšanja letov zaradi goriva ni, tiste odpovedi, ki so, so samo za Fly Dubai za Dubaj in GP Aviations za Prištino, to so posledice vojne."
V turističnih agencijah kljub temu da se marsikdo še odloča, kam poleti, bistvenih sprememb letos ne opažajo. Hrvaška in Mediteran. "Mislim predvsem na Grčijo, Turčijo in seveda Španijo, Italijo, Hrvaško, tudi Ciper, Egipt, skratka države, kamor Slovenci tradicionalno hodijo čez poletje," pravi sekretar Združenja turističnih agencij (ZTAS) Mišo Mrvaljević.
Je pa dobro pohiteti, svetujejo v ZTAS. "Ker res je, da bo velika večina zahodne Evrope, ki je včasih hodila na počitnice tja, zdaj hodila v mediteranske države."
Prevozniki na Brniku pa cen letalskih kart zaenkrat ne dvigujejo. "Sreča na ljubljanskem letališču je, da ima večina prevoznikov, ki letijo na naše letališče, zavarovano tveganje pred povišanjem cen goriva. Seveda tudi te pogodbe nekoč iztečejo," pravi Krašnja.
Malce drugače je pri turističnih aranžmajih.
"Razliko v ceni goriva bodo skoraj zagotovo zaračunavali, če se bodo cene dvigale. Treba je vedeti, da so vsi aranžmaji kalkulirani na dan, ko je bila ponudba napisana, kar je bilo pred nekaj meseci," pa pojasnjuje Mrvaljević.
Podobno se je zgodilo pred štirimi leti zaradi vojne v Ukrajini, ki je sprožila energetsko krizo.
