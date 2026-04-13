Slovenija

Brnik miren, Evropa v skrbeh: grožnja pomanjkanja letalskega goriva

Ljubljana, 13. 04. 2026 19.38 pred 29 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Tanja Volmut
Vstopamo v glavno sezono počitniških letov

V Evropi bi lahko v naslednjih treh tednih zmanjkalo letalskega goriva, če se pretok nafte skozi Hormuško ožino popolnoma prekine, opozarjajo v Evropskem združenju letališč. Za zahodne države bi ga lahko po njihovih ocenah zmanjkalo že čez tri tedne. Možne so odpovedi letov tako v Uniji kot tudi širše. Lahko goriva zmanjka tudi na brniškem letališču? Ali prevozniki že dražijo letalske vozovnice?

Glavna čarterska poletna sezona se na Brniku začne konec maja, a glede na vojno, zaplete z gorivom in višje cene so letošnji načrti drugačni. "Po moje klasika, Hrvaška ali pa kaj drugega," pravijo turisti.

Drugi so bolj previdni. "Še bomo spreminjali načrte glede na dogajanje v svetu," pravijo. "Kakšni sosednji kraji, Hrvaška, Italija, nimamo v načrtu nobenih daljših potovanj zdaj."

"Odvisno, kako se bo dogajalo v svetu, bomo videli. Ponavadi smo šli okoli in okoli po celem svetu, zdaj letos pa je malo tako, bomo videli, kako bo z letalskimi kartami," so zaenkrat še negotovi potniki.

Kako je pa z gorivom? Če so na nekaterih italijanskih letališčih, tudi v Benetkah in Milanu, že začasno omejili gorivo za lete, na Brniku zagotavljajo, da je dobava goriva nemotena.

"Mi smo v stalnih stikih tudi z dobaviteljem goriva, to je Petrol, in tudi od tam sporočajo, da ne pričakujejo nobenih pomanjkanj in da oskrba z gorivom do nadaljnjega poteka nemoteno," pravi Janez Krašnja iz Fraporta Slovenija.

Odgovora s Petrola, edinega dobavitelja kerozina Brniku, nismo dobili. Kako je z odpovedmi letov? "Zmanjšanja letov zaradi goriva ni, tiste odpovedi, ki so, so samo za Fly Dubai za Dubaj in GP Aviations za Prištino, to so posledice vojne."

Preberi še Flydubai začasno prenehal leteti na Brnik

V turističnih agencijah kljub temu da se marsikdo še odloča, kam poleti, bistvenih sprememb letos ne opažajo. Hrvaška in Mediteran. "Mislim predvsem na Grčijo, Turčijo in seveda Španijo, Italijo, Hrvaško, tudi Ciper, Egipt, skratka države, kamor Slovenci tradicionalno hodijo čez poletje," pravi sekretar Združenja turističnih agencij (ZTAS) Mišo Mrvaljević.

Je pa dobro pohiteti, svetujejo v ZTAS. "Ker res je, da bo velika večina zahodne Evrope, ki je včasih hodila na počitnice tja, zdaj hodila v mediteranske države."

Prevozniki na Brniku pa cen letalskih kart zaenkrat ne dvigujejo. "Sreča na ljubljanskem letališču je, da ima večina prevoznikov, ki letijo na naše letališče, zavarovano tveganje pred povišanjem cen goriva. Seveda tudi te pogodbe nekoč iztečejo," pravi Krašnja.

Malce drugače je pri turističnih aranžmajih.

"Razliko v ceni goriva bodo skoraj zagotovo zaračunavali, če se bodo cene dvigale. Treba je vedeti, da so vsi aranžmaji kalkulirani na dan, ko je bila ponudba napisana, kar je bilo pred nekaj meseci," pa pojasnjuje Mrvaljević.

Podobno se je zgodilo pred štirimi leti zaradi vojne v Ukrajini, ki je sprožila energetsko krizo.

Preberi še Grozi pomanjkanje letalskega goriva: bomo ob počitnice v tujini?
letalski prevozniki gorivo evropska unija potovanje turizem

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sly1
13. 04. 2026 20.07
Aha vsi so v skrbeh samo pri nas ni bojazni kake bučke
Odgovori
0 0
Slash
13. 04. 2026 20.00
Upam da zdrži še 1 teden, potem pa tudi če tam ostanem!
Odgovori
+1
1 0
devote
13. 04. 2026 19.58
koncno se bomo znebili kemtreilov!!!
Odgovori
0 0
hales
13. 04. 2026 19.48
Po mojem je to samo priprava na kakšno zapiranje. Menda gre tam skozi petino nafte. To ne bi smel biti razlog, da goriva zmanjka. Samo v Lufthansi je danes obstalo 100 letal, ker stavkajo. Gotovo jim bo kerozina zmanjkalo kakšen dan kasneje.
Odgovori
0 0
buco_konj
13. 04. 2026 19.48
20% je od tam. A Rusija ga nima? USA predraga?
Odgovori
+1
2 1
