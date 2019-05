Varnostnik pri potniku ni odkril sumljive naprave

Je nadzor na ljubljanskem letališču pomanjkljiv? Po neuradnih, a zanesljivih informacijah nacionalne televizije varnostnik pri letu za Frankfurt pri lažnem potniku ni odkril simulirane eksplozivne naprave. Podjetje Fraport, ki upravlja z letališčem, dogodka ni želelo komentirati.

Kot so poročali v večerni oddaji Odmevina nacionalni televiziji, je Agencija za civilno letalstvo prejšnji teden izvedla nadzor varnostnih postopkov na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Po informacijah RTV Slovenija varnostna družba G4S, s katero ima lastnik Aerodroma Ljubljana Fraport sklenjeno pogodbo o varovanju, v torbi enega izmed nadzornikov, ki se je izdajal za potnika, ni odkrila simuliranega eksplozivnega sredstva. V agenciji in Fraportu so sprva dogodek zanikali. Ta informacja ne drži, v preteklem tednu CAA ni opravila nadzora na omenjenem letališču, so zapisali na Agenciji za civilno letalstvo. Fraport je ob tem le potrdil, da so izvedli interni nadzor (torej ga je izvedel upravljalec letališča) pri izvajalcu storitev varovanja. Tega nadzora niso želeli komentirati.

Varnostnik varnostne družbe, s katero ima Fraport podpisano pogodbo, pri potniku ni odkril simulirane eksplozivne naprave. FOTO: Dreamstime

Ko pa je kasneje novica prišla do direktorja agencije, se je zgodil preobrat, so poročali v Odmevih. Direktor Agencije za civilno letalstvoRok Marolt, je v telefonskem pogovoru povedal, da je njihov nadzornik res opravil nadzor v podjetju Fraport, kjer so preverjali, kako podjetje opravlja interni nadzor nad svojimi pogodbenimi partnerji. Zapisnik ima oznako zaupno, je še poudaril. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah nacionalne televizije varnostnik družbe pretekli teden pri letu za Frankfurt pri potniku ni odkril simulirane eksplozivne naprave. Potnik je šel z napravo v nahrbtniku brez težav mimo rentgena in osebnega pregleda proti letalu.

Pri Fraportu dogodka niso želeli komentirati. FOTO: Shutterstock