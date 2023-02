Po vzoru večjih letališč imajo tudi na Brniku novo, sodobno napravo za pregled potnikov – telesni skener. Doslej so potnike pregledovali z detektorji kovin, nova naprava pa zaznava vse vrste potencialno nevarnih predmetov, ki bi jih lahko imeli potniki s seboj, tudi recimo keramične, plastične in tekoče. Novi telesni skener omogoča tudi, da so pregledi potnikov hitrejši.