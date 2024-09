Bronasta kolajna za slovensko psičko: v ruševinah iskala pogrešano osebo

Pri reševalnih akcijah v tujini pogosto sodelujejo tudi slovenski psi. Zdaj pa imamo nov dokaz, da so med najboljšimi na svetu. Reševalna psička Ora in njen vodnik sta se namreč s pravkar končanega svetovnega prvenstva vrnila z bronasto kolajno. Veliki uspeh sta na Finskem dosegla v konkurenci 46 tekmovalcev, pomerila sta se v kategoriji iskanja pogrešane osebe v ruševini. Kljub nadpovprečnim visokim temperaturam in zelo zahtevnemu terenu je Ora svojo iskalno akcijo dokončala v le 14 minutah. Za dobrim rezultatom pa se seveda skriva veliko več kot le sreča. Kaj je torej recept za poslušnega in veselega psa?