Bruselj bo preiskoval Molov prevzem mreže bencinskih servisov OMV Slovenija

Po pojasnilih komisije sta namreč Mol in OMV v veliko krajih po Sloveniji neposredna tekmeca in prevzem bi tako umaknil konkurenčne pritiske. Glede na strukturo in preglednost trga bi po prevzemu, ko bi bila v Sloveniji le dva velika ponudnika, Mol in Petrol, ta dva po oceni komisije še bistveno lažje usklajevala cenovne politike.

V Bruslju pri tem opozarjajo, da so v Sloveniji stroškovne, administrativne in lokacijske ovire za vstop novih ponudnikov razmeroma visoke, zato se vstop novih igralcev na trg na kratek in srednji rok zdi malo verjeten. Vsi ostali trenutni manjši ponudniki v državi pa imajo zanemarljive tržne deleže.

Ker Mol med predhodno preiskavo ni želel podati nobenih zavez, bodo zdaj v Bruslju izvedli poglobljeno preiskavo. Za odločitev imajo 90 delovnih dni, torej do 28. oktobra.

"Da bi preprečili umetno napihovanje cen na bencinskih servisih zaradi pomanjkanja konkurence, moramo skrbno bdeti nad konsolidacijo na trgu. (...) Pozorno moramo proučiti, ali bi imela spremembe na trgu zaradi predlaganega prevzema učinek na cene in kakovost storitev," je ob tem zapisala podpredsednica Evropske komisije, pristojna za konkurenco, Margrethe Vestager.