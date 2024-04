Bruselj: Jourova uživa močno podporo predsednice Evropske komisije

V Bruslju so danes v odgovoru na novinarsko vprašanje ponovili svoje stališče in zavrnili očitke, da je Vera Jourova poskušala politično vplivati na delovanje slovenskih institucij ter se vmešavala v notranje in ustavnopravne zadeve Slovenije.

Tiskovni predstavnik komisije Christian Wigand je poudaril, da je Jourova pristojna za področje vladavine prava in vsa ključna vprašanja, povezana z njo. Sestanki z najvišjimi predstavniki sodstva in ustavnih sodišč v članicah EU so tako del njenega dela.

Zatrdil je, da se Jourova ob dvodnevnem delovnem obisku v Sloveniji s predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom ni pogovarjala o Radioteleviziji Slovenija (RTV) ampak o vladavini prava, kar trdijo tudi na ustavnem sodišču. SDS medtem meni, da je ustavno sodišče odpravilo zadržanje novele zakona o RTV SLO zaradi vpliva komisarke Jourove.

Wigand je še pojasnil, da se Jourova v okviru svojih nalog redno srečuje s predsedniki ustavnih sodišč članic unije, med primeri iz preteklosti pa naštel srečanja s predsedniki ustavnih sodišč Romunije, Češke, Poljske, Španije in Nemčije. "To je torej nekaj običajnega," je dejal.

Vodja opozicije Janez Janša očitno misli drugače. "Pride evropska komisarka z eno torbo, polno političnih pamfletov, na slovensko ustavno sodišče in jih uči o nečem, kar je v temeljnem nasprotju s pogodbami ustanovitve Evropske unije. Si predstavljate, da Vera Jourova pride na nemško ustavno sodišče s tako torbo? Si predstavljate to situacijo? Ne bi prišla niti do vratarja," je dejal, ko je včeraj skupaj z evropskim poslancem Milanom Zverom stopil pred medije.